Biella, le emozioni il tema della sesta edizione della Festa delle Ciliegie FOTO

Sono stati più di 100 i bambini della scuola primaria De Amicis Biella che, sabato 7 giugno, hanno partecipato alla Festa delle Ciliegie.

Organizzata dall’Associazione Genitori De Amicis, la Festa è un momento di divertimento in cui gli alunni della scuola e i genitori che hanno aderito si cimentano in giochi allestiti per l’occasione negli spazi del campo da basket antistante la sede della scuola, in via Orfanotrofio, e nel vicino giardino dell’Associazione Bambini al Centro.

Il tema di questa edizione della Festa delle Ciliegie sono state le “Emozioni”.

Le 7 squadre, composte da bambini di diverse classi e guidate da due genitori caposquadra, sono state: Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto, Ansia, Timidezza e Paura.

Ogni squadra si è divertita passando dalle 6 postazioni di gioco realizzate grazie all’inventiva dei genitori: “Balla che ti passa”, “Il gioco delle spugne”, “Il gioco delle mollette”, “Angolo dell’espressione”, “Il Signore degli anelli”, “Coloriamoci con le emozioni”.

A queste postazioni si è aggiunta la seconda edizione di Librintreccino: la consolidata formula di Librintreccio, in una formula speciale dedicata ai bambini, che nasce da un’idea di Stefania Biamonti e Clara Lega, in sinergia con MCL Biella Duomo. Proposto per la prima volta alla scorsa edizione della Festa delle Ciliegie, Librintreccino è tornato quest’anno con un laboratorio, in collaborazione con Fondazione Olly, che ha fatto riflettere i bambini sul tema delle emozioni e promosso lo scambio casuale di libri fra i bambini che hanno partecipato alla Festa, creando una catena di condivisione e un modo nuovo di appassionarsi alla lettura.

“Come sempre, il primo grande ringraziamento va a tutti i bambini e genitori che hanno partecipato alla Festa delle Ciliegie - dice la presidente dell’Associazione Genitori, Benedetta Lega -. Per noi è un momento davvero speciale perché, oltre all’anno scolastico, si conclude anche il nostro percorso alla guida dell’Associazione.

Sono stati anni intensi, sfidanti, che ci hanno messo alla prova: sono orgogliosa di poter dire che, insieme al Direttivo dell’Associazione, ai genitori più propositivi e grazie al dialogo con il sistema scolastico e con le istituzioni, abbiamo saputo superare gli ostacoli e portare anche qualche novità, che volentieri lasceremo in eredità ai genitori che raccoglieranno il nostro testimone alla guida dell’Associazione.

Mi riferisco in particolare al dialogo con Cascina Oremo dove, da ormai due anni, si svolge la nostra assemblea annuale; al coinvolgimento degli esercenti del quartiere che promuoviamo come parte attiva del tessuto economico della città e che ci supportano offrendo scontistica dedicata ai genitori associati; alla nuova collaborazione con Katiuscia Zuffo per realizzare le foto ricordo dei nostri bambini alla De Amicis; al sostegno del progetto di Musica Tessiture Sonore APS quest’anno, oltre al progetto con Accademia Perosi, eccellenza riconosciuta del nostro territorio, lo scorso anno.

Ho citato questi esempi per sottolineare l’impegno concreto che ci ha sempre animato, con l’obiettivo di fare in modo che la piccola comunità dell’Associazione interna alla scuola si apra all’esterno in dialogo con il quartiere, per un arricchimento reciproco a beneficio prima di tutto della crescita dei nostri bambini. Concludo con un ultimo grazie a tutti quelli che sono presenti oggi e anche a chi continuerà a supportare l’Associazione in futuro per una De Amicis viva e vivace… come i nostri bambini!”.

L’Associazione Genitori De Amicis ringrazia in modo speciale le diverse realtà del territorio che hanno supportato l’iniziativa.