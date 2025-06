Nuoto pinnato, pioggia di medaglie per lo Sport Club Pralino

Nell’ultimo weekend di maggio si sono svolti i campionati italiani assoluti estivi di nuoto pinnato presso la piscina olimpionica di Lignano Sabbiadoro, a cui alcuni degli atleti dello Sport Club Pralino hanno preso parte.

Protagonista indiscussa del campionato è Giorgia Destefani, che abbatte il record italiano assoluto nei 100 mt pinne stabilendo il nuovo record al tempo di 48.08, che le vale la medaglia d’oro. Giorgia si conferma una delle più forti velociste della storia italiana e strappa altre due medaglie: oro nei 50 mt e argento nei 200 mt.

Valentina Basso, specialità monopinna, corona il finale di una splendida stagione strappando due medaglie individuali: è bronzo nei 200 mt e argento nei 400 mt; ottiene anche uno sfortunato quarto posto negli 800 mt. Altre due medaglie sono state conquistate dall’atleta Nicolò Marchiori, categoria under18, che è bronzo nei 400 e 800 mt monopinna; Nicolò conquista anche il quinto posto nei 200 mt mono, quindicesimo nei 50 mt apnea e diciassettesimo nei 50 mt mono.

Camilla Mastromauro, categoria under18, è tredicesima nei 200 mt mono, ventesima nei 100 mt mono e venticinquesima nei 50 mt mono. Sophia Zecchini, categoria under18, specialità pinne, è diciottesima nei 100 mt, ventiseiesima nei 200 mt e trentaduesima nei 50 mt. La staffetta 4x50 mt mono assolute composta da Destefani, Basso, Zecchini e Mastromauro conquista uno sfortunato quarto posto, piazzandosi ai piedi del podio.

L’intenso weekend di gare termina con l’ufficializzazione della convocazione di Giorgia Destefani per gli europei assoluti che si terranno a luglio in Polonia. Grandi soddisfazioni dunque per gli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facelli che con dedizione seguono i ragazzi ogni giorno, lavorando duramente insieme a loro.