Valdengo in Festa: sport, emozioni e… un pallone dal cielo FOTO e VIDEO

Prosegue con entusiasmo Valdengo in Festa, la manifestazione che anima il paese tra appuntamenti sportivi, musica e intrattenimento per tutte le età in queste settimane.

Domenica 1° giugno si è tenuto uno dei momenti più attesi dai piccoli atleti: il torneo di calcio categoria Pulcini, valido per il trofeo Marco Pertegato e Aldo Sette. A conquistare la vittoria finale è stata la squadra mista Biogliese/Valmos, protagonista di un percorso avvincente sul campo. Ecco i risultati:

Fulgor 2013 – Fulgor 2012 5-1

Fulgor 2012 – Biogliese/Valmos 2-2

Biogliese/Valmos – Fulgor 2013 2-1

Sport e festa continueranno anche sabato 7 giugno tra il torneo di scacchi organizzato da Scacchi Club Vallemosso e domenica 8 giugno, con un doppio evento che promette spettacolo ed emozione. In programma, come già annunciato, c'è l’esibizione dei paracadutisti alle 16 e non alle 17 come previsto inizialmente. Ma ora c’è una sorpresa in più: nello stesso pomeriggio, sul campo sportivo adiacente, la prima squadra della Fulgor CRV affronterà il Moretta in una partita decisiva per la promozione. Una vera e propria finale, con in palio il salto di categoria.

A rendere ancora più scenografico il fischio d’inizio sarà proprio un paracadutista: sarà lui, infatti, a portare in volo il pallone della partita. Un gesto simbolico, ma anche spettacolare, per unire la festa del paese alla passione per lo sport.

Valdengo si prepara dunque a vivere un’altra giornata all’insegna dell’energia e della condivisione. E con il naso all’insù, tutti pronti ad accogliere... il pallone dal cielo. Il gran finale sarà lunedì 9 giugno con musica e fuochi d'artificio!