Valdengo in Festa 2025: cultura, sport e musica protagonisti dal 30 maggio al 9 giugno.

La 44° edizione di “Valdengo in Festa” prende il via venerdì 30 maggio e promette dieci giorni di celebrazioni all’insegna della cultura, dello sport, della musica e della convivialità. La manifestazione, organizzata dal Gruppo Amici Sportivi di Valdengo con il patrocinio del Comune e la collaborazione di numerose associazioni locali, si svolgerà presso il Centro Sportivo Comunale di Valdengo con ingresso libero. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza e l’entrata sarà gratuita.

L’inaugurazione ufficiale si terrà proprio venerdì 30 maggio con una serata speciale dedicata alla tradizione musicale italiana. Alle ore 21:30, infatti, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo dal vivo dal titolo “Italiano è...”, un viaggio musicale tra i grandi successi del nostro Paese, interpretato dalla Filarmonica Valle Elvo diretta da Paolo Rivaroli. A seguire, la serata continuerà con il DJ set di Larajay. Per chi desidera anche cenare, dalle ore 19:00 saranno disponibili piatti tipici del giorno come polenta e salsiccia.

Sabato 31 maggio sarà una giornata ricca di appuntamenti, a cominciare dalle ore 10:00 con il 15° Concorso di Scultura ed Intaglio del legno "Valdengo in Festa: 40 anni di festa ed emozioni", che vedrà la partecipazione di numerosi artisti. L’apertura ufficiale della mostra sarà alle 17:00 e la sera proseguirà con lo show “Zumba in Love” alle 20:00, seguito dal concerto rockabilly dei Carolina Reapers alle 21:30. Anche in questo caso, DJ Larajay chiuderà la serata con musica da ballare; mentre i piatti del giorno saranno stinco al forno e spaghetti con polpettine piccanti.

Domenica 1° giugno sarà interamente dedicata allo sport e alla musica. La mattinata inizierà alle 9:00 con il torneo di calcio categoria Pulcini per il Trofeo Marco Petrangelo e si proseguirà con la seconda giornata del concorso di Intaglio. Alle 10:00 si svolgerà la seconda giornata del 15° Concorso di Scultura ed Intaglio del legno. Nel pomeriggio, alle 17:00 verranno premiati i vincitori del concorso, mentre la serata sarà all'insegna della musica con il format "Back to Back" e tre DJ che animeranno la pista: Lara, Tasty e Perry DJ Set. Per cena, si potranno gustare piatti come Paella di carne e pesce o Guancia stracotta al vino rosso.

Il lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, si aprirà alle 9:30 con le gare ciclistiche per esordienti primo anno e proseguirà alle 10:30 con la gara ciclistica degli esordienti secondo anno, in memoria di Lino Lava, Silvano Sorrione e Pella Adriano. Nel pomeriggio, alle 17:00, partirà la corsa per allievi in memoria di Celestino Vercelli. La serata sarà dedicata ai giovani talenti con la rassegna "Giovani Bands", che vedrà esibirsi i gruppi Intilights, Won e Standup. In tavola, i protagonisti saranno Filetto di Maiale ai funghi porcini e Pizzoccheri alla Valdenghese.

Nei giorni successivi, dal 3 al 9 giugno, il programma continuerà con un ricco calendario di eventi: martedì 3 si terrà la storica gara podistica "Stravaldengo" e il tributo musicale “Poetica”; mercoledì 4 saliranno sul palco i The Benzi’s con il loro soul-funk R’n’B; giovedì 5 sarà la volta di "La Stanza dei Pesci" con musica dagli anni ’70 ai ’90. Venerdì 6 si ricorderanno i calciatori Marras, Botta e Botta Maurizio con un torneo in loro memoria e si ballerà al ritmo dei Florie and The Lazy Cats. Nel weekend conclusivo, sabato 7 e domenica 8, sono previsti tornei sportivi, DJ set, esibizioni di danza e concerti, tra cui l’attesissimo evento “Free Music” con serata danzante. Lunedì 9 giugno si chiuderà in grande stile con l’orchestra Forever Young, uno spettacolo pirotecnico e la musica di Larajay. Come da tradizione, ogni sera sarà attivo lo stand gastronomico con una vasta scelta di piatti tipici locali.

“Valdengo in Festa” si conferma ancora una volta un appuntamento irrinunciabile per chi ama la vita di comunità, lo sport, la musica dal vivo e la buona cucina, in un clima di fraternità e solidarietà che rende unica ogni edizione.