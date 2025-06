Scuola della Serra: da settembre iscrizioni online per mensa e scuolabus a Zubiena, Sala e Torrazzo

I Comuni della Scuola della Serra (Sala Biellese, Torrazzo e Zubiena) vogliono mettere a conoscenza le famiglie degli iscritti alle scuole comunali del funzionamento del sistema di gestione e pagamento dei servizi scolastici (buoni mensa e scuolabus per infanzia, primaria e scuolabus per scuola secondaria di I grado) a partire dal nuovo anno scolastico 2025/2026.

Dal sito del Comune di Zubiena in home page è possibile accedere al sito (percorso) https: / / www.servizipubblicaamministrazione.it ( SERVIZI / PORTALECONTRIBUENTE HomePNRR.asp x?CODCAT=M196 accedi all'area personale. entra con Spid o Cie. iscrizione servizi. servizi scolastici. per 1a gestione informatizzata della refezione scolastica e trasporto scolastico. Sarà l'unico canale possibile di iscrizione per tutti i Comuni (in home page sono altresì pubblicate le guide operative e le tariffe mensa e scuolabus).

Per lo scuolabus infanzia, primaria e secondaria sarà possibile al momento dell'iscrizione scegliere (dal menù a tendina a seconda del Comune di residenza) la via dove far salire e scendere il proprio figlio/a dallo scuolabus (fleggando l'eventuale liberatoria).

Per i ragazzi della scuola secondaria residenti a Sala Biellese e nel Comune di Torrazzo, lo scuolabus sarà o solo andata o solo ritorno (in quanto il portale presenta anche la possibilità di fleggare andata e ritorno ma è la maschera precompilata per tutti).

Al momento dell'accesso sarà possibile iscrivere i propri figli e allegare (per i residenti dei comuni della Serra — Sala Biellese, Torrazzo e Zubiena) il documento ISEE, così da permettere alla piattaforma di convalidare la tariffa mensa e scuolabus, significando che in assenza verrà applicata la tariffa intera, salvo per la tariffa scuolabus che prevede agevolazioni con due o più figli iscritti (come da tariffa pubblicata sul sito internet). Il Pagamento potrà essere effettuato direttamente dal portale oppure stampando il Pagopa e ricaricandolo nella piattaforma una volta aver proxweduto al pagamento. (Si ricorda che il pagamento avverrà dal mese di Settembre)

Si rammenta che l'ISEE per l'anno 2026 dovrà essere inviato a cura del genitore alla mail del Comune di Zubiena: per permettere agli uffici di modificare 1a scheda e la tariffa assegnata.

Il genitore potrà dalla piattaforma monitorare la situazione dei buoni e del pagamento dello scuolabus. Sarà cura dell'ente controllare il buon andamento dello stesso.

Si precisa altresì che per il servizio PRE — SCUOLA il genitore dovrà scaricare il modello dal sito internet e inviarlo via e-mail: protocollo@comunezubiena.it (unica modalità di iscrizione).

Tutte le informazioni saranno pubblicare in home page al sito: https: I /www.comunezubiena.it/

Per ulteriori informazioni contattare il Comune di Zubiena al n. 015/660103 int. 1 Anagrafe, int 2 Segreteria