Ad Occhieppo Inferiore un'estate da campioni con il camp FC Porto

Per tutti i ragazzi/e dai 6 ai 16 anni, dal 16 al 20 giugno presso la Struttura Sportiva di Via Cavicchioli ad Occhieppo Inferiore (BI), grazie all’ ospitalità della ASD VALLE ELVO, ci sarà l’opportunità di vivere un’ esperienza unica partecipando al FC PORTO WORLD CAMP.

5 giorni di Allenamenti professionali condotti dal Club portoghese, attività ludiche e pedagogiche mirate alla sviluppo sportivo e personale, 2 sedute giornaliere condotte dai Coaches tesserati del FC PORTO.

I migliori avranno la possibilità di partecipare per 3 giorni al Training Stage direttamente in Portogallo presso la Casa madre del FC Porto prendendo parte alle sedute di allenamento e giocando partite con i loro pari età del Club, oltre alla visita dello Stadio do Dragao, Museo, visita città, ecc..oppure di poter partecipare alla Final League di Roma in ottobre sfidando i vincitori dei Camp FC Porto, Valencia CF e AS Roma delle altre locations italiane!

E’ previsto per ogni partecipante il kit abbigliamento Ufficiale FC PORTO Dragon Force comprensivo di maglietta tecnica, calzoncini, calzettoni, sacca scarpini, attestato ufficiale, pranzo incluso, pre e post custodia atleti dalle 8.30 alle 18.00, assicurazione, assistenza sanitaria, fotografo in campo.

Per Info 335-5474712 e 347-1392863 o asdvallelvo2021@gmail.com