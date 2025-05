Golf Hotel Cavaglià e La Prateria Steakhouse: un angolo di stile e gusto fra Torino e Milano

Nel verde delle colline biellesi, a pochi minuti dal casello di Santhià sull’autostrada A4, sorge una destinazione ideale per chi cerca una pausa all’insegna dello sport, del comfort e della buona tavola: Golf Hotel Cavaglià e il suo ristorante La Prateria Steakhouse.

Golf Hotel Cavaglia': un soggiorno di sport e relax

Il Golf Hotel Cavaglià è un resort moderno e accogliente, ideale per chi desidera combinare il piacere del golf con il comfort di un soggiorno rilassante. Le camere, arredate in stile country classico e moderno, offrono tranquillità e benessere, mentre le strutture sportive includono un campo da golf a 18 buche, un’area fitness, una piscina e campi da tennis.

Inoltre, la struttura è dotata di un Tesla Supercharger, il primo campo da golf in Europa a offrire una ricarica veloce per veicoli elettrici, rendendo la destinazione ancora più accessibile e sostenibile

La Prateria Steakhouse: un viaggio culinario tra Stati Uniti e Italia

All’interno del Golf Club Cavaglià, La Prateria Steakhouse & Sports Bar rappresenta una tappa obbligata per gli amanti della carne di qualità e dell’atmosfera conviviale.

Il ristorante propone tagli pregiati provenienti direttamente da Arkansas e Nebraska, come Tenderloin, Sirloin, New York Strip, ribs in stile USA e l’iconico panino Brisket. Ogni piatto è preparato con maestria per offrire un’esperienza gastronomica autentica.

Oltre alla carne, il menù include piatti italiani stagionali, preparati con ingredienti freschi e locali, offrendo una perfetta fusione di tradizione e innovazione.

Il ristorante è anche un punto di riferimento per gli appassionati di sport, grazie al Prateria Sports Bar, un ambiente in stile New England dove è possibile seguire in diretta eventi sportivi trasmessi da Sky Italia, come calcio, Formula 1, tennis, NBA e MotoGP.

Aperto tutti i giorni, tutto l’anno

12:00 – 14:30

19:45 – 22:15

Via Santhià 75, Cavaglià (BI)



Contatti

+39 0161 966771

ristorante@golfclubcavaglia.it

