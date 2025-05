Da Biella a Tollegno, torna “la notte degli archivi”

Venerdì 6 giugno, dalle 17.30 alle 20, alla Biblioteca Civica di Biella torna "La Notte degli Archivi", l'evento cardine della manifestazione nazionale "Archivissima" che apre al pubblico le porte di quei luoghi di conservazione della memoria che raccontano l'identità e la storia locale attraverso documenti, stampe, immagini e altro materiale.Il tema quest’anno è “Dalla parte del futuro” che ogni archivio aderente ha declinato secondo una propria peculiare prospettiva.

Il futuro, nascosto ma ben presente tra le carte d’archivio, sarà mostrato e valorizzato da alcune realtà parte della Rete Archivi Biellesi, attraverso documenti selezionati rappresentanti i futuri possibili. Queste sono le realtà che hanno aderito: Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Centro di Documentazione Adriano Massazza GAL Fondazione ETS, Città di Biella - Biblioteca civica, Comune di Tollegno, DocBi - Centro Studi Biellesi ODV, Elettrotecnica Vallestrona, ITIS Q. Sella, Santuario di Oropa, Unione Industriale Biellese. Accanto agli enti della Rete Archivi Biellesi, parteciperanno all’evento anche: Archivio di Stato di Biella e Archivio del Capitolo di Santo Stefano.

La serata sarà divisa in due parti: un momento di restituzione al pubblico durante il quale gli enti partecipanti presenteranno i documenti scelti; nella seconda parte della serata sarà possibile per i visitatori svolgere un laboratorio a tema archivistico. Durante la serata, al piano terra della Biblioteca Civica, saranno organizzate attività interattive curate dalle diverse realtà archivistiche locali. Dalle 20.30 alle 22.30 l’Archivio del Capitolo di Santo Stefano (ingresso dietro al Battistero) sarà aperto al pubblico, in concomitanza con l’iniziativa, presso la chiesa della Confraternita della SS. Trinità per “La Lunga notte delle Chiese”.

Per l’occasione è prevista la “Passeggiata sulle tracce delle antiche confraternite della Città di Biella” a cura di Don Carlo Dezzuto. Ritrovo per l’inizio della passeggiata alle 20.30 in via Marconi, angolo via Malta vicino al sito della Confraternita S. Pietro. A seguire: Confraternita antica di S.Cassiano, Confraternita di S. Paolo e S. Maria Elisabetta, Confraternita dei santi Fabiano e Sebastiano, Confraternita di S.Marta, Confraternita della SS.ma Trinità. Il percorso si conclude intorno alle ore 22/22.30 presso l’Archivio del Capitolo . L'Archivio di Stato di Biella organizzerà un'apertura straordinaria della sede di Via Arnulfo 15/a dalle 16 alle 20, con una mostra documentaria nella quale, attraverso una selezione di testimonianze provenienti da diversi fondi archivistici, prenderanno vita storie di futuri possibili che, nel passato, hanno riguardato la città ed il territorio biellese in ambito architettonico, sociale e civile.

Il Comune di Tollegno propone collateralmente l’appuntamento “Ti racconto un documento” presso lo Spazio 0-100 di via Garibaldi 70, ore 20.45. In linea con il tema scelto per l’edizione 2025 del festival – il “futuro” – sei narratori guideranno il pubblico in un viaggio emozionante tra le carte e le storie di Tollegno, dimostrando come gli archivi non parlino solo del passato, ma siano veri e propri strumenti per costruire il domani. Protagonisti della serata saranno documenti provenienti dal ricco Archivio Storico del Comune di Tollegno, dalla Società Filarmonica "La Musica", dalla storica Cooperativa Alimentaria intitolata a Cavour, e dalla Società di Mutuo Soccorso e Istruzione, tutte realtà che hanno contribuito in maniera significativa alla vita sociale e culturale del paese. Ingresso libero.