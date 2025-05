Weekend di gare per Equipe Vitesse

Sarà un weekend intenso per Equipe Vitesse, presente con 2 suoi alfieri divisi tra rally storico e moderno.

Il navigatore cossatese Nicolò Bottega in coppia con il Trentino Lorenzo Varesco saranno al via della 43^ edizione del Rally 2 Valli, quarto appuntamento del massimo Campionato Italiano con partenza e arrivo nella bellissima Verona, con la Suzuki Swift Hibrid iscritta nell'omonimo Trofeo che li vedrà sicuri protagonisti con già 2 vittorie su tre gare disputate.

Ritorno in grande stile per Simone Bottega che torna al fianco del veloce Luca Prina, impegnati a loro volta nel 13esimo Valsugana Rally Storico, quarta prova del CIRAS, con la nuovissima e spettacolare BMW M3. Saranno 6 le prove in programma per circa 93 km di tratti cronometrati.