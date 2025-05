Biella, oggetti smarriti all’Ufficio Economato: c'è anche un drone

Comunichiamo ai cittadini che fra i consueti oggetti smarriti quali telefoni cellulari, ombrelli, occhiali, zainetti, indumenti, gioielli e bigiotteria, orologi, biciclette, chiavi, zainetti, borracce, somme di denaro, materiale scolastico, borse, sono in giacenza presso gli uffici comunali di Biella. Anche un drone, un monopattino elettrico, una sigaretta elettronica, due valigie in plastica contenenti strumenti da cantiere ed una borsa contenente medicinali.

Ricordiamo che per recuperare la procedura è semplice, occorre dimostrare di essere proprietari degli oggetti in giacenza per ritornare in possesso di ciò che si è perso. In caso contrario la legge prevede che, al termine di un anno e un giorno dalla pubblicazione sull’Albo pretorio senza che nessuno si sia presentato a reclamare la restituzione dell’oggetto o della somma di denaro, il ritrovatore possa diventarne proprietario.

Gli oggetti si trovano in giacenza presso l’ufficio economato del comune di Biella, palazzo Pella, via Tripoli 48. Per informazioni chiamare lo 015.3507438 o scrivere a ufficioeconomato@comune.biella.it.