Donato, auto finisce contro un albero: c'è un ferito

È rimasto ferito l'uomo di 68 anni che, alla guida del suo veicolo, è finito contro un albero. È successo intorno alle 19 di ieri, 28 maggio, nel comune di Donato.

Il conducente, subito assistito dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Ivrea per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Nelle stesse ore, a Biella, si è verificato un sinistro tra un'auto e un monopattino. Accertamenti in corso circa la dinamica dell'accaduto.