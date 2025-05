Tragedia a Occhieppo Inferiore, muore a 75 anni in un frontale con un'auto (foto di repertorio)

Avrebbe perso il controllo del suo scooter, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, l'uomo di 75 anni che, nel tardo pomeriggio di ieri, 27 maggio, si è schiantato contro un mezzo in transito nel comune di Occhieppo Inferiore.

La vittima è Alberto Bagnasco, residente a Biella. Vani, purtroppo, i tentativi di soccorso e rianimazione dell'uomo. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.