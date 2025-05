Biella, grande curiosità per l'apertura del nuovo supermercato Tigros FOTO

Biella, grande curiosità per l'apertura del nuovo supermercato Tigros

C'era grande curiosità a Biella per l'apertura del nuovo supermercato Tigros, posizionato in via Milano, alle porte del rione di Chiavazza. Si tratta dell’ottantesimo della catena varesina e il primo nella città di Biella.

Intorno alle 8 di oggi, 28 maggio, molti cittadini hanno raggiunto il piazzale del nuovo punto vendita per effettuare la spesa e osservare i locali della struttura. Giunta in visita anche l'assessore del comune di Biella, Anna Pisani, per incontrare la direzione e i membri dello staff.