Tigros apre a Biella dal 28 maggio

Mercoledì 28 maggio apre a Biella in via Milano, 88 un nuovo supermercato TIGROS, l’ottantesimo della catena varesina e il primo nella città di Biella. Il punto vendita si inserisce nel processo di evoluzione dell’Azienda e di maggiore presenza in Piemonte con i propri supermercati curati, moderni, accoglienti e la propria offerta al passo con le necessità dei consumatori con un ottimo rapporto qualità e convenienza tutti i giorni dell’anno.

Infatti i clienti potranno trovare una proposta ricca e sempre nuova di idee e sapori accuratamente selezionati nei reparti ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria, oltre a una vasta scelta di prodotti confezionati. In particolare l’impegno di TIGROS è garantire prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi 365 all’anno, senza attendere sconti ed offerte. Nei reparti freschi e confezionati ci sono oltre 3.000 referenze La Convenienza Sempre, parte integrante dell’assortimento continuativo e non legati ad una promozione temporanea come ad esempio: oltre 70 prodotti di frutta e verdura a 1 euro sempre, 12 mesi l’anno; in macelleria 6 hamburger di Scottona a 6 euro oppure il petto di pollo 100% italiano a fette a 9,90 al kg; la baguette TIGROS sempre a 0,69 euro al pezzo; formaggi a partire da 1 euro all’etto; orata pulita a 9,50 euro al kg.

Inoltre nei reparti freschi spiccano: oltre 400 referenze di frutta e verdura di stagione tra cui ci sono anche i prodotti della linea “Merita l’Assaggio” selezionati da TIGROS. Si tratta di frutta e verdura di stagione di altissima qualità con un gusto particolare dovuto al luogo di origine e ai metodi di coltivazione. Alcuni esempi sono: l’Albicocca Caramella, la Ciliegia Ferrovia, la Fragola Candonga, la Pesca a Polpa Bianca, il Limone di Siracusa I.G.P. varietà Femminiello, l’Avocado Hass, l’Ananas, il Pomodoro di Pachino I.G.P Ciliegino, Piccadilly e Datterino; la carne di pollo e tacchino 100% italiana. La carne bovina di filiera di Scottona; la carne di pollo allevato con alimentazione vegetale e minerale.

Il pesce fresco di mare e di acqua dolce, pronto da portare a casa proveniente dai migliori mercati ittici e preparato dai pescivendoli TIGROS. Oltre 100 tipi di formaggi e 50 di salumi selezionati tra le migliori D.O.P. e I.G.P. Italiane; piatti pronti pratici e di qualità; La Pasta della Tradizione: tante ricette a base di pasta fresca preparate artigianalmente; Le Specialità di Stagione: ogni mese prodotti speciali selezionati da TIGROS. Per il punto vendita di Biella è riservato un volantino speciale Follie d’Apertura con numerose offerte e sconti fino al 50%, dal 28 maggio al 3 giugno. Il volantino Follie d’Apertura è consultabile a questo link: https://www.tigros.it/page/tigros-apre-a-biella

Fino al 17 giugno 2025 tutti i prodotti dei reparti macelleria, gastronomia, panetteria, pasticceria, pescheria saranno inoltre scontati del 30% (sono escluse dalla promozione solo le referenze La Convenienza Sempre e sushi). Nel nuovo supermercato è possibile pagare le bollette ed utilizzare i buoni pasto, sia cartacei che elettronici e i moderni metodi di pagamento come Satispay. Su tigros.it e su App TIGROS è poi possibile attivare lo SCONTRINO DIGITALE per ricevere lo scontrino fiscale al proprio indirizzo mail, pochi istanti dopo la spesa. Si tratta di un servizio comodo, veloce e rispettoso dell’ambiente.

Nel nuovo TIGROS di Biella dal 4 giugno sarà anche attivo TIGROS Drive, il servizio gratuito che permette di fare la spesa online su tigros.it o App TIGROS e passare a ritirarla, all’ora prescelta, nell’area dedicata all’esterno del supermercato.

ORARI DI APERTURA

Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00

La domenica dalle 8.30 alle 20.00

www.tigros.it

TIGROS S.p.A. è un’azienda varesina nata nel 1979 e presente con 80 supermercati nelle province di Varese, Milano, Verbano-Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Como, Pavia, Biella e Monza Brianza.

Da oltre 40 anni ci occupiamo, ogni giorno, di selezionare e proporre nuovi prodotti, servizi e soluzioni per cercare di essere sempre al passo con i tempi.

L’azienda è stata la prima in Italia a lanciare il servizio TIGROS Drive nel 2014 che prevede il ritiro della spesa fatta online nei punti vendita senza costi aggiuntivi.

Nel 2016 si è aggiunto il servizio TIGROS @Casa come risposta alle nuove esigenze delle persone in termini di risparmio di tempo ma senza rinunciare alla qualità e convenienza di TIGROS.