Corrado Pinzano, ok in Salento: podio centrato con il 3° posto

Aveva promesso cautela ma anche una ricerca del podio che non vedeva dal 2022, Corrado Pinzano, al 57° Rally del Salento, gara a coefficiente maggiorato del Trofeo Italiano Rally e l’obiettivo l’ha centrato in pieno, proseguendo il trend positivo in campionato.

La sempre ostica gara sul “tacco d’Italia”, per Pinzano ha segnato un terzo posto assoluto, al termine di una giornata di sabato estremamente difficile e tirata, finita al terzo posto assoluto dietro al vincitore Giuseppe Testa (Skoda) ed al Campione Italiano in carica Andrea Crugnola (Citroen C3), la cui presenza ha decisamente alzato il livello competitivo della serie.

Con al fianco il fido Mauro Turati e al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli della PA Racing, il portacolori della Scuderia New Driver’s Racing ha dunque centrato l’obiettivo, pur dovendo dare fondo a tutta la sua forza ed esperienza per rimanere nelle sfere alte della classifica, specie con il primo giro dove, partendo per primo sulla strada, ha trovato tanta polvere rispetto ai suoi competitor. Una condizione che ha consigliato cautela ed allo stesso tempo doveva attaccare e difendere in una gara dai ritmi alti e dai distacchi risicati.

Questo l'intervento di Pinzano: “L’arrivo di Crugnola ci ha fatto davvero . . . correre! Ha dato un forte input competitivo alla gara e lo darà all’intero campionato. Per quanto ci riguarda direi bene, considerando la particolarità della gara, sempre molto insidiosa quanto anche affascinante. Riflettendo sul fatto di partire per primi trovando tanta polvere sulla strada che rischiava di farci scovolare fuori strada ad ogni curva e mettiamo anche i secondi persi nel “fuori programma” a Specchia il primo giro, diciamo che potevamo essere molto più vicini a Crugnola, il che è di soddisfazione, stiamo parlando del Campione d’Italia e attuale leader del “tricolore”. Esperienza quindi assai solare, tutto ha girato al meglio, squadra e macchina perfette, il che ci fa pensare assai in positivo per il prosieguo di campionato, che sappiamo non sarà certo facile”.

Dopo la gara salentina, Corrado Pinzano e Mauro Turati si trovano adesso al secondo posto in classifica provvisoria a quattro punti dai leader Testa-Bizzocchi, mentre il prossimo impegno di sarà il 41° Rally della Lanterna a Genova, valido per il girone B del Trofeo Italiano Rally, dal 13 al 15 giugno.