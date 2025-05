Biella, maxi tamponamento in via Carso: traffico in tilt (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Traffico in tilt lungo via Carso, a Biella, per un tamponamento che ha visto coinvolti due mezzi. È successo poco prima delle 8.30 di oggi, 26 maggio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti. Presenti anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Al momento, un lato della carreggiata è stato chiuso alla viabilità in attesa della completa rimozione delle auto.