ETIOPIA “Circuito storico” e Lalilbela per i riti Pasquali

"Alcuni anni fa siamo stati in Etiopia e abbiamo percorso quello che viene chiamato Il circuito storico. Partiti dal Lago Tana, dove abbiamo visitato alcuni antichi monasteri nelle isole, ci siamo spostati a Gondar detta la Camelot d'Africa per i suoi Castelli e la sua storia. Proseguendo siamo saliti ai Monti Simien, ridiscesi ad Axum in tempo per assistere, davanti alle chiese di Santa Maria di Sion (dove dicono sia custodita l'Arca dell'Alleanza) ai riti della domenica delle Palme. Abbiamo quindi visitato alcune chiese rupestri nella zona del Tigrai, per arrivare il Venerdì Santo a Lalibela dove siamo rimasti fino a Pasqua per assistere alle funzioni religiose del periodo Pasquale. Ultima sosta al mercaro multicolore e multietnico di Bati. Rientro ad Addis Abeba per prendere l'aereo e tornare in Italia".