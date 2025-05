A 85 anni correrà al Rally Lana Revival, la storia di Valter Burzio: “Il fascino dei motori non conosce età”

Sarà un compleanno indimenticabile per Valter Burzio, pilota di Cavaglià, da sempre appassionato delle 4 ruote. Oggi, 24 maggio, spegnerà 85 candeline in un modo davvero speciale: grazie all'interessamento dei suoi amici, prenderà parte al Rally Lana Revival 2025, in programma questo weekend, alla guida di una Lancia Fulvia 1.3 1973 con il numero 40.

Al suo fianco Edmondo Bertona, compagno di tante gare in giro per il Biellese. “Corriamo insieme dal 1985 – spiega Burzio – Sarà una grande emozione tornare al volante per una manifestazione importante come il Rally Lana Revival. Ho voluto farmi un regalo unico, mi sento in forma e voglio divertirmi in questi due giorni. È proprio vero che il fascino dei motori non conosce età. Un ringraziamento sentito e caloroso è dovuto a Giuseppe Pietrobon che mi ha prestato la macchina”.

Fin da giovanissimo, Burzio ha coltivato la sua passione prima con i go kart, a due passi dalla sua abitazione, poi al volante di mezzi storici. “Ho partecipato a 8 Rally della Lana, dimostrando sempre il mio valore ad ogni competizione – sottolinea il pilota biellese – L'ultima gara è stata nel 1997, dove sono arrivato secondo di classe. Da allora ho sempre accarezzato l'idea di tornare a guidare in un rally ma non si era mai concretizzata l'occasione, almeno fino a oggi. L'obiettivo? Arrivare fino in fondo dando il meglio di me”.