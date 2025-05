Motori |

Rally & Co, 8 vetture al via per il Revival della Lana

Saranno 8 le vetture griffate Rally & Co che parteciperanno sabato alla 3° edizione del Revival della Lana, manifestazione motoristica promossa da Aci Biella che rientra nella categoria “ruote nella storia”. I 250 iscritti percorreranno le strade teatro del Rally Lana 1975 con partenza prevista da Biella alle 17 ed arrivo a notte inoltrata. Su di una Subaru Impreza Type R Al i vincitori di due edizioni del Lana Storico che rispondono ai nomi di Marco Bertinotti ed Andrea Rondi, mentre sulla fida Renault 5 Maxi Turbo parteciperanno Vanni Gazzetta e Tiziana Strobino. Alberto Galli e Paolo Ziletti su Autobianchi A112 Abarth saranno seguiti da Andrea Bertinotti e Luca Merchiori a bordo di una Ford Escort Cosworth mentre sulla loro Subaru Impreza al via Marco Buccino navigato da Davide Vescovo. Con una Mercedes Slk Spider sul palco anche Alberto Gazzetta ed Elisabetta Mello Grand mentre Ilaria Lucca e Aurora Mello Grand solcheranno le strade biellesi su di una Ford Escort in versione turbo; chiudono tra gli isciritti con la scuderia biellese Lorenzo Ronzani e Chiara Foglizzo al via su di una modernissima Hiunday I20n.

c. s. Rally e Co g. c.