Biella, anziana trovata senza vita in casa

Una donna di 87 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione. La tragica scoperta è avvenuta nel pomeriggio di oggi, 23 maggio, in via Torino, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, un familiare della vittima non sarebbe riuscito a mettersi in contatto con lei e, preoccupato, avrebbe richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti velocemente i sanitari del 118 assieme ai Vigili del Fuoco ma una volta dentro l'alloggio hanno rinvenuto il corpo senza vita della pensionata.

Presenti anche gli agenti della Questura e della Polizia Locale per gli accertamenti di rito. Dalle prime informazioni raccolti, sembra che l'anziana sia deceduta per cause naturali.