Su Nuraghe Calcio Biella travolge Prafil Lads e vola in semifinale: 6-2 il risultato

Martedì 20 maggio 2025, presso il centro sportivo di Gaglianico, si è disputato uno dei match più attesi dei quarti di finale del campionato Serie A Open di Calcio a 7, organizzato da R.C.B. (Ricreativo Calcio Biella) in collaborazione con A.S.C. (Attività Sportive Confederate), ente riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I., presieduto da Pino Lopez.

In campo, la sfida tra i campioni in carica di “Su Nuraghe Calcio Biella” e i giovani e agguerriti “Prafil Lads” ha mantenuto tutte le promesse. La formazione biellese, orgogliosamente contraddistinta dal simbolo dei Quattro Mori sul petto, ha saputo imporsi con carattere e qualità, ribaltando uno svantaggio iniziale di due reti e chiudendo l’incontro con un perentorio 6-2, che significa l’accesso alla semifinale.

L’avvio non è stato dei più semplici per “Su Nuraghe”, falcidiato da assenze in più reparti. Una decisione arbitrale discutibile ha portato al rigore che ha sbloccato la gara in favore dei “Prafil Lads”, seguita da una prodezza individuale dell’esterno avversario, che ha portato il punteggio sul 2-0. In un contesto di nervosismo e difficoltà nell’impostare il gioco, è stato il capitano di giornata Alessandro Scanzio a scuotere la squadra con una giocata illuminante, che ha ridato fiducia e vigore all'intero collettivo.

Da quel momento, la partita ha cambiato volto. “Su Nuraghe” ha alzato il baricentro, vinto ogni duello e imposto un ritmo insostenibile per gli avversari. La ripresa è stata un autentico monologo: l’esperienza, la coesione e l'intensità atletica hanno permesso alla squadra che fa capo al Circolo Culturale Sardo di travolgere i più giovani avversari, dimostrando solidità difensiva, organizzazione e cinismo sotto porta.

Le reti decisive portano la firma di Andrea Crescenzio e Alessandro Scanzio, mentre Nazzaro Lama e Tommaso Veimaro hanno messo a segno una doppietta ciascuno. Per “Prafil Lads”, a segno Enrico Giaglione e il capocannoniere del torneo Luca Gracis, autore di 34 reti stagionali.

Da sottolineare la prestazione generosa della squadra avversaria, capitanata da Matteo Chiocchetti, diretta da Alessandro Acquaviva e allenata da Luca Dodaro, composta da giovani atleti dotati di buone individualità e ottima preparazione tecnica.

Al triplice fischio, “Su Nuraghe” è uscita tra gli applausi del pubblico, accompagnata dal riconoscimento sportivo anche delle squadre rivali presenti, tra cui “Pizza Flash” e “Giullari di Corte”, per la qualità del gioco espresso e per l’intensità atletica mostrata contro una formazione composta da ragazzi nati nei primi anni Duemila. “Ancora una volta, l’esperienza ha battuto la carta d’identità – ha commentato un veterano a fine partita – e il merito è tutto del gruppo”.

Al termine della gara, è arrivato anche il commento dell’allenatore di “Su Nuraghe”, Andrea Savoi, che ha affidato ai social il proprio pensiero:

“Emozioni forti! Giochiamo e ci alleniamo ogni settimana per vivere serate come questa. Al di là del risultato, ciò che mi ha reso davvero felice – e credo anche molti di voi – sono stati i numerosi complimenti ricevuti dai giocatori delle altre squadre presenti. Questo riconoscimento da parte degli avversari è la conferma che stiamo costruendo qualcosa di vero, con spirito di sacrificio e grande unità. Non poniamoci limiti: con questo gruppo e con questa mentalità possiamo giocarcela contro chiunque. Forza ragazzi, forza Su Nuraghe!”

Guidati da Gaspare Carmona, con Andrea Savoi in panchina e il supporto del preparatore atletico e massaggiatore Filippo Gugliotta, i nuovi Biellesi si confermano una delle formazioni più solide e competitive del panorama locale.

Con questa vittoria, “Su Nuraghe Calcio Biella” accede alla semifinale in programma martedì 27 maggio alle ore 21:00 presso i moderni impianti dello Sportec Center di Gaglianico. Affronterà la capolista Real Maggese. Nello stesso giorno, alle ore 20:00, sempre sul sintetico di Gaglianico, andrà in scena l’altra semifinale tra Giullari di Corte e Bugella in Piazzetta.