SOMS Cossila San Grato, assemblea con Comune e associazioni: “Al via risanamento e nuovi soci, ecco tutte le novità”

“Si è svolta mercoledì 21 l’assemblea pubblica per illustrare la situazione ed il percorso di risanamento della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cossila San Grato. Alla presenza del sindaco, dell’assessore ai Servizi Sociali e di rappresentanti delle associazioni locali (la Bufarola, Fondazione Asilo, Gruppo Alpini, la Parrocchia) i membri del CDA uscente hanno illustrato le vicende che, progressivamente a partire da una decina di anni, hanno portato la SOMS ad avere una situazione debitoria molto pesante soprattutto nei confronti del Comune e dell’Erario.

L’esistenza stessa della SOMS era stata messa in serio pericolo da una gestione inadeguata, che ha rischiato di trascinare con sé parte strategica dei servizi costruiti nel tempo con il contributo di tante famiglie cossilesi. A partire dalla fine del 2018, un gruppo di soci volonterosi e un po’ cocciuti ha cercato di salvare il salvabile: in particolare concentrandosi sulla grande urgenza di venire a capo dei debiti finanziari e fiscali spaventosamente moltiplicati anche dalle relative sanzioni. Essendo vitale separare la gestione immobiliare (che a causa dell’IMU e dell’IRPEG appesantiva oltremodo la situazione finanziaria) dalle funzioni di servizio sociale tipiche di una SOMS, hanno individuato un partner che a fronte dell’acquisto dello stabile (ottenendo proventi per ripianare il debito), consentisse alla SOMS di continuare ad esistere e a svolgere i compiti di mutualità previsti dallo Statuto.

Siamo dunque avviati ad un risanamento che a breve prevede la vendita dello stabile della SOMS ad una realtà biellese che intende mantenere comunque in un’ottica di servizio alla comunità il bar, gli alloggi convenzionati, un rinnovato punto di commercio e di animazione legato a gruppi di acquisto ed al proseguimento e potenziamento della funzione mutualistica. Un CDA completamente rinnovato metterà nero su bianco nuove linee programmatiche. La gestione mutualistica riparte in continuità ed autonomia, forte anche di un robusto ingresso di nuovi soci, in un’area riservata dello stabile stesso. Messa in sicurezza la situazione, il CDA è pienamente cosciente di essere poco oltre la metà di un percorso di salvezza e sviluppo; il CDA ed i soci della Società Operaia di Mutuo Soccorso invitano gli abitanti di Cossila San Grato a partecipare attivamente alla rinascita della Società che vanta un glorioso passato fatto di 161 anni di storia”.