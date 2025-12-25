Dal consigliere regionale Davide Zappalà: “Auguri di Natale ai biellesi e ai lettori di Newsbiella”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il Natale è un momento speciale dell’anno, un tempo di riflessione che ci invita a riscoprire i valori fondamentali come il senso di responsabilità, l’impegno quotidiano, il rispetto delle tradizioni e l’attenzione verso il prossimo.

Il Biellese è una terra fatta di persone laboriose, generose e profondamente legate alle proprie radici. Anche di fronte alle difficoltà, avete dimostrato ancora una volta forza, dignità e capacità di guardare avanti con coraggio. È questo spirito che rende il nostro territorio unico e che deve continuare a guidarci nel costruire il futuro.

Come consigliere regionale, sento forte la responsabilità di rappresentare il Biellese e di lavorare affinché le istituzioni siano sempre più vicine ai cittadini, alle imprese, ai giovani e alle famiglie, sostenendo chi è in difficoltà e valorizzando le nostre tante eccellenze. Tra gli obiettivi che mi pongo guardando al 2026, c’è l’impegno a lavorare per una reale trasparenza dei costi della sanità e per un orientamento sportivo che accompagni i giovani alla scoperta dell'attività agonistica più adatta, contrastando l’abbandono precoce e favorendo benessere e crescita personale.

A tutti voi, ai lavoratori, agli imprenditori, ai volontari, agli anziani e ai giovani che guardano con fiducia al domani, rivolgo i miei più sinceri auguri di un Natale sereno, da vivere con le persone care, e di un nuovo anno ricco di salute, speranza e opportunità.

Buon Natale e buon 2026 a tutto il Biellese”.

Davide Zappalà, vice presidente IV Commissione Sanità; Assistenza; Servizi Sociali; Politiche degli Anziani



Gruppo Consigliare Fratelli d'Italia