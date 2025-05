Dall'Italia al Giappone, Valdigne Triathlon in gara con i suoi 40 atleti FOTO

A Loano, tra sabato 17 maggio e domenica 18 maggio, era programmata una due giorni molto intensa e di grande importanza per il Triathlon Italiano: la Finale del Circuito Giovanile Nord Ovest, il Campionato Italiano di ParaTriathlon, il Campionato Nazionale Universitario e il Triathlon Sprint di Rank. La competizione è stata organizzata dalla società Doria Nuoto Loano e ha visto la massiccia partecipazione di atleti e team di ogni parte d’Italia, sempre coinvolgente il commento dello Speaker Dario “Daddo” Nardone.

Le gare iniziali sabato 18 maggio in prima mattinata sono state quelle delle categorie “Giovani” (Youth B – Junior e Youth A). Le prime a partire sono state le YB, buoni piazzamenti con l’arquatese Erica Pordenon (8°), la torinese Alice Ventre (11°) e la parmense Asia Baistrocchi (13°). Tra le Junior gara d'attacco con argento conquistato, per la biellese Costanza Antoniotti, che cede sono nella run finale alla cuneese Arianna Chiorboli. Tra gli YB, ottime gare per il lecchese Pietro Carminati, 4°, ed il biellese Giacomo Frassati, 9°. Piazzati il torinese Lorenzo Gatti (sempre al top nello Swim) e l’italo-brasiliano biellese Thomas Gomes. Nella prova degli Junior buone gare dei torinesi Filippo Gai e Marco Sabbatini. Tra gli YA, gara con grande grinta per il torinese Giovanni Durando, 4° al traguardo, bene il biellese Federico Cagnin (15°) e l’altro biellese Saad Darifi. Al femminile, buona prestazione delle biellesi Cecilia Lorenzoni (16°) e piazzamenti per Giulia Ferrari e Caterina Pinna. Ancora un ottimo podio per il biellese Thomas Zecchini tra i Ragazzi, bronzo con una run finale top.

Buoni piazzamenti per gli altri biellesi Edoardo Cagnin, Lorenzo Ramella Pollone e Mirko Corda. Soddisfazione per il 5°posto assoluto di Valdigne Triathlon nella classifica a squadre del circuito con il coach, l’olimpionica Bea Lanza, a sollevare il Trofeo di Circuito. A livello individuale ecco le posizioni nella classifica finale di Circuito degli atleti in verde-turchese-oro: JUF oro per Costanza Antoniotti; YBF argento per Erica Pordenon e 4° posto per Alice Ventre; YBM bronzo per Pietro Carminati e 4° posto per Giacomo Frassati; YAM 4° posto per Giovanni Durando; Ragazzi M 5° posto per Thomas Zecchini.

A Yokohama (Giappone) sabato si è disputata la Tappa di World Triathlon Para Series, ancora una straordinaria vittoria, nella categoria PTVI per Francesca Tarantello e Silvia Visaggi, le vicecampionesse olimpiche con una gara di alto livello, hanno messo il sigillo ad un’altra splendida vittoria in campo internazionale. Dopo le gare giovanili di sabato sono andate in scena domenica le gare del Campionato Universitario e del Triathlon Sprint Silver entrambe con una ottima partecipazione qualitativa di sportivi provenienti da ogni parte d'Italia.

Nella gara universitaria maschile bellissima prestazione di squadra dei ragazzi in verde-turchese-oro. Il lecchese Andrea Balestreri, con una prova maiuscola, conquista il 4° posto assoluto, seguito da una folta pattuglia di atleti di Valdigne Triathlon tutti autori di bellissime performance: Thomas Francesco Previtali 8°, Leonardo Allegri 10°, Giacomo Mazzolin 11°, Thomas Burr 17°, Daniele Castelli 20°, Enea Demarchi 21°, Thomas Molgora 36°. Un risultato di squadra veramente strepitoso!

Anche al femminile ottimi risultati: Francesca Crestani 6°, Erica Maculan 7°, Laura Ceddia 10°, Matilde Dal Mas 15°, Rachele Laschi 16°, Giorgia Pucciarelli 18°. Nello Sprint Silver in evidenza il 10° di Francesco Strada, l'11° e argento YB di Giacomo Frassati; il 18° di Filippo Gai, il 30° di Andrea Pirana e bronzo M2 e il 31° di Lorenzo Gatti. Buoni piazzamenti per Sergio Pordenon, Sergio Costa e Andrea Ramella Pollone.

Al femminile molto bene Alice Riebler (per lei una bike e una run top) bronzo assoluto unita a: 6° posto e oro JU per Costanza Antoniotti, 8° posto e argento Yb per Erica Pordenon, 13° posto per Asia Baistrocchi, 15° posto per Fosca Boldrocchi, 19° posto e oro M3 per Alessandra Degiugno. Nel Triathlon Sprint di Grottammare (AP), oro per Zoe Orsolini e bronzo per Anastasia Federici.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi dalla prima Prova di Circuito Giovanile Piemonte e VdA di Piasco e per il Campionato Italiano Triathlon Medio a Barberino di Mugello.