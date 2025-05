Graglia, un nuovo leggio al Santuario: è un'opera dell'artista di Bagneri Cecilia Birsa

Tra un mese esatto la comunità della Valle Elvo potrà ammirare al Santuario di Graglia il nuovo ambone e il leggio in pietra, realizzato dalla scultrice Cecilia Birsa di Bagneri, in collaborazione con la ditta Vella Graniti di Andorno Micca. L'occasione è il V° Anniversario dell'Aggregazione al Santuario della Santa Casa di Loreto.

L'opera dell'artista biellese è un'aquila, simbolo dell'apostolo ed evangelista Giovanni, realizzata con un materiale tipico delle nostre zone: il quarzo dell'Elvo. “Una pietra rara e dai colori particolari, ben presente nei torrenti della nostra vallata – sottolinea Birsa – L'ispirazione dell'opera è giunta dal colore del blocco da 500 chili su cui ho lavorato: le tonalità erano accese, quasi come se fossero fiamme lambite da fuoco vivo. In quella pietra ci ho visto un'araba fenice”.

Tre mesi ci sono voluti per realizzare il nuovo leggio, ricreato in laboratorio, nel piccolo borgo di Bagneri, a Muzzano, nelle verdi vallate dell'Elvo. “È la prima volta che mi viene commissionato un lavoro per un monumento di culto – confida Birsa - Sono emozionata e orgogliosa che una mia opera sarà posta nella chiesa del Santuario di Graglia. Ringrazio il rettore, don Eugenio Zampa, per la grande opportunità”.

Il nuovo leggio sarà mostrato ai fedeli il prossimo 21 giugno, alle 15.30. Sarà la prima cerimonia di ulteriori preparativi per un secondo evento previsto nel 2026: il ricordo di don Nicolao Velotti nel suo 400° anniversario. Per l'occasione, sarà presentato il restauro dell'organo del Santuario.