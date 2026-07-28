Valle Oropa, Monte Cucco: i consigli di Newsbiella Turismo FOTO e VIDEO

All’estremità orientale della Valle Oropa, sul confine con la Valle Cervo, si trova il Monte Cucco, un dolce rilievo erboso che raggiunge i 1.515 m. Dalla sua tondeggiante cima, il panorama che si apre accoglie le vette della Valle Oropa e della Valle Cervo, regalando una visuale a 180 gradi sulla pianura sottostante e sul Biellese. Particolarmente suggestivi sono i momenti dell’alba e del tramonto, durante i quali si possono ammirare i colori fiammeggianti del crepuscolo. Nelle giornate più limpide, allo spettacolo partecipa anche il Monte Rosa, che si tinteggia delle sfumature che più si addicono al suo nome.

Per raggiungere il Monte Cucco i sentieri sono numerosi. Quello più tranquillo e a portata di tutti è il D16, che, partendo dal Tempietto sulla strada per la Galleria Rosazza, conduce in circa un’ora sulla cima. Il percorso, con un dislivello molto contenuto, taglia il versante sud della cresta che divide la Valle Oropa dalla Valle Elvo, passando a metà costa sotto il Monte Becco e il Cimone del Campo. In alternativa, per chi volesse un dislivello maggiore senza complicare la difficoltà dell’itinerario, è possibile partire da Oropa intraprendendo la classica “Passeggiata dei Preti” e risalendo il sentiero D15 tra boschi, prati e una vista panoramica su tutta la pianura.

La cima del Monte Cucco è contraddistinta da una costruzione triangolare in ferro con una croce posta all’apice. All’interno di una teca della struttura è racchiusa una statuetta della Madonna Nera di Oropa, protettrice e simbolo della Valle Oropa. Essendo in una posizione strategica, volgendo lo sguardo verso le Alpi Biellesi, si può riconoscere il Cucco anche di notte e da grande distanza per via della luce sempre ben visibile dalla pianura.

Questo luogo, oltre ad affacciarsi su uno splendido panorama, è perfetto per organizzare una domenica fuori porta, un pic-nic in quota o una giornata di relax immersa nella tranquillità e nel silenzio. Per i più sportivi, dal Monte Cucco è possibile proseguire per cresta e raggiungere il Cimone del Campo e il Monte Becco, due vette poco elevate a circa 45 minuti dal Cucco. Per evitare di ripercorrere a ritroso il percorso, un’alternativa è quella di effettuare un giro ad anello, scendendo al Colle della Colma, dal quale in circa un’ora si raggiunge nuovamente Oropa.