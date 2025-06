Graglia, inaugurato al Santuario il nuovo ambone con leggio in pietra: è un'opera di Cecilia Birsa FOTO

Anche un raggio di sole ha salutato l'aquila al termine di due giorni molto intensi. In occasione del V Anniversario dell'Aggregazione al Santuario della Santa Casa di Loreto, è stato inaugurato al Santuario di Graglia il nuovo ambone con leggio in pietra, realizzato dalla scultrice Cecilia Birsa di Bagneri, in collaborazione con la ditta Vella Graniti di Andorno Micca.

“Un particolare ringraziamento alla Prof.sa Claudia Ghiraldello che ha presentato il valore simbolico dell'aquila in modo approfondito e coinvolgente – sottolinea il rettore, don Eugenio Zampa - Grazie a don Ferdinando Gallu che nell'omelia ha presentato il significato e il valore dell'ambone nella liturgia evidenziando il collegamento con l'altare, la Parola e l' Eucarestia. Grazie a don Roberto Lunardi per la Benedizione e al Coro Gocce di rugiada di Tavigliano che ha animato la celebrazione. Grazie a Giulio Pavignano, agli abitanti della frazione Santuario, alla Pro Loco del Santuario di Graglia, al Gruppo Pellegrinando che unendo le forze hanno contribuito a realizzare quest'opera che accresce il valore artistico e l'interesse per il nostro Santuario. Rimanga in ognuno di noi la bellezza di questi giorni di incontro in amicizia, di collaborazione, di bella comunità”.