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CRONACA | 28 luglio 2026, 12:40

Paura a Vigliano, furgone resta bloccato tra le sbarre del passaggio a livello

Sul posto i Carabinieri, assieme al personale ferroviario.

Paura a Vigliano, furgone resta bloccato tra le sbarre del passaggio a livello (foto di repertorio)

Paura a Vigliano, furgone resta bloccato tra le sbarre del passaggio a livello (foto di repertorio)

Pomeriggio da dimenticare per un uomo rimasto bloccato sui binari del treno a bordo del suo furgone. 

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si è fermato mentre stava attraversando il passaggio a livello a causa di un guasto tecnico. Il fatto è avvenuto ieri, 27 luglio, nel comune di Vigliano Biellese. 

Preoccupato dalla situazione, il conducente ha immediatamente contattato il 112 chiedendo aiuto; inoltre, nel tentativo di evitare conseguenze peggiori, sarebbe fuoriuscito molto velocemente dall’area del passaggio a livello ma le manovre effettuate avrebbero però provocato qualche danneggiamento alla sbarra. 

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, impegnati nei dovuti accertamenti, assieme al personale delle ferrovie. Il treno, giunto nel frattempo sul posto e in attesa che si liberasse il passaggio, ha poi proseguito regolarmente la marcia.

g. c.

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