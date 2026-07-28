Paura a Vigliano, furgone resta bloccato tra le sbarre del passaggio a livello

Pomeriggio da dimenticare per un uomo rimasto bloccato sui binari del treno a bordo del suo furgone.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si è fermato mentre stava attraversando il passaggio a livello a causa di un guasto tecnico. Il fatto è avvenuto ieri, 27 luglio, nel comune di Vigliano Biellese.

Preoccupato dalla situazione, il conducente ha immediatamente contattato il 112 chiedendo aiuto; inoltre, nel tentativo di evitare conseguenze peggiori, sarebbe fuoriuscito molto velocemente dall’area del passaggio a livello ma le manovre effettuate avrebbero però provocato qualche danneggiamento alla sbarra.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, impegnati nei dovuti accertamenti, assieme al personale delle ferrovie. Il treno, giunto nel frattempo sul posto e in attesa che si liberasse il passaggio, ha poi proseguito regolarmente la marcia.