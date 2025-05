Podismo biellese a rischio: "Si rischia di sottovalutare la situazione".

Purtroppo è trapelata la notizia che dopo l'annullamento della storica gara di running BIELLA-GRAGLIA, stia per seguire la stessa strada anche l'altrettanto iconica 2 SANTUARI.

La splendida e unica gara, che negli anni ha legato i due Santuari di Graglia e Oropa con i suoi fantastici 19km e gli scenari stupendi, che si possono correre percorrendo il Tracciolino.

In un mondo sempre più veloce e dove tutto scorre via velocemente, si rischia di non dare il giusto valore a questa perdita e al valore che può e potrebbe rappresentare per il movimento running e ancora di più per il territorio.

Personalmente negli anni ho cercato di sostenere in tutti i modi possibili l'organizzazione sia come atleta, come volontario e poi cercando di far interagire diverse realtà nell'organizzazione.

Sinceramente non capisco perché la società organizzatrice A.s. Gaglianico 74 di Alberto Cappio, abbia lasciato nel dubbio la realizzazione dei due eventi fino all'ultimo momento, conscia che probabilmente non si sarebbero effettuati, con tutti i disagi che ne conseguono per gli atleti e per i calendari.

Tutto questo non dando la possibilità ad altre realtà di supportare l'evento o di prendersene carico, per fare in modo di non perdere, come accadrà di fatto, il nostro gioiello podistico che unisce i due Santuari più importanti del Biellese.

Credo che un evento come la 2 Santuari, debba uscire dalle logiche di una "semplice" gara tra le tante e abbia il potenziale per far ragionare tanti altri attori, quali enti ed istituzioni, che potrebbero essere coinvolti per il futuro, per portare sulle nostre strade un evento di primissimo livello, con tutti i vantaggi che ne conseguirebbero.

In molti ci siamo spesi, ed attraverso il progetto Turismo e Podismo che si è sostenuto grazie ad un bando di Gal Montagne Biellesi, abbiamo provato ad andare in questa direzione , scontrandoci però con le difficoltà emerse da parte di alcuni dei partecipanti nel mettere il progetto e la rete che lo sostiene al disopra degli interessi individuali.