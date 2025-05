Biella Rugby Club al Torneo Internazionale di Flag Rugby: orgoglio italiano a Parigi.

Dal 22 al 24 maggio, per il terzo anno consecutivo, Brc Asad avrà l’opportunità di partecipare alla terza edizione del Torneo ad invito di Flag Rugby organizzato da Special Olympics Francia. Una trasferta sportiva a Parigi per consolidare un’esperienza attesa e significativa per atleti e accompagnatori già vissuta un anno fa. La differenza è che questa volta la squadra partirà alla volta della città delle luci come club in rappresentanza dell’Italia.

Il gruppo in partenza sarà composto da quattro ragazzi con alle spalle già numerose partite e trasferte, affiancati da tre giovani alla loro prima vera esperienza lontano da casa. Una combinazione di entusiasmo, emozione e spirito di squadra che renderà il viaggio ancora più speciale, non solo dal punto di vista sportivo ma anche formativo.

A guidare e accompagnare il gruppo ci penseranno Charlie Cremonti nella veste di capo delegazione e Manuela Gremmo, tecnico, supportati dagli allenatori e partner Pietro Boglietti, Martino Longo e Guglielmo Longo, figure di riferimento per i ragazzi, che seguiranno da vicino ogni fase della trasferta, dai momenti in campo alle attività fuori dal rettangolo di gioco.

Il torneo internazionale è organizzato in collaborazione con Racing 92 con lo scopo di promuovere e divulgare la pratica del flag rugby.

L'iniziativa sarà possibile anche grazie alla generosità di un imprenditore laniero del territorio, che ha scelto di sostenere il progetto, dimostrando ancora una volta quanto il legame tra sport e comunità locale possa diventare motore di crescita per le nuove generazioni.

L’esperienza parigina rappresenterà molto più di un semplice torneo: sarà un’occasione di confronto internazionale, di condivisione e di maturazione personale per tutti i partecipanti.

Gli atleti di BRC Asad: Giulio Barbero Vignola, Davide Della Torre, Andrea Fiorencis, Giacomo Palmieri, Andrea Vignacci e Luca Vignacci.