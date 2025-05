Nel pomeriggio di oggi, 20 maggio, poco prima dello 15.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti all'angolo tra via Gramsci e via Losana, a Biella, per un principio di incendio occorso ad un'autovettura.

Arrivati sul posto, la squadra di Biella ha trovato un mezzo e il rogo già spento con un estintore da un signore di un’attività vicina. L'intervento è valso a completare e verificare l’estinzione totale e alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto era presente anche la Polizia Locale.