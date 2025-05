Riqualificazione di Piazzale De Agostini: un nuovo spazio per la città di Biella FOTO

Sono terminati i lavori di riqualificazione di Piazzale De Agostini a Biella, situata nei pressi della stazione di partenza della funicolare cittadina. Il cantiere è stato chiuso, manca solo l'arredo urbano e poi sarà completamente a disposizione della città, e non solo.

Si tratta di un intervento significativo che si inserisce nel più ampio programma di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione Comunale, spiega L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Biella, Cristiano Franceschini.

"Grazie alla partecipazione al bando regionale 'Ambiti Urbani', il Comune di Biella ha ottenuto un finanziamento destinato alla riqualificazione della piazza. Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Architetto Paolo Volpe, e il funzionario Architetto Simona Zaghi, hanno seguito con grande competenza la progettazione e l’esecuzione dei lavori, garantendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati", spiega l'Assessore Franceschini.

Il progetto ha comportato la trasformazione della parte Nord del parcheggio del piazzale De Agostini in un’area pedonale moderna e accessibile, con la sostituzione dell’asfalto con una pavimentazione permeabile in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia. Contestualmente, è stata realizzata un’area verde arricchita dalla piantumazione di alberi di medio-alto fusto, contribuendo al miglioramento dell’estetica e della vivibilità dello spazio.

L’intervento non solo ha una valenza ecologica e urbanistica, ma rappresenta un importante passo avanti nella rifunzionalizzazione degli spazi pubblici, creando un’area priva di barriere architettoniche e destinata ad attività sociali e culturali. La sua posizione strategica, in prossimità della Biblioteca Comunale, dell’ascensore inclinato del Piazzo e dell’Opificio dell’Arte, rafforza il ruolo della piazza come punto di aggregazione e riferimento per la comunità.

Nei prossimi mesi, l’area sarà ulteriormente arricchita con elementi di arredo urbano, tra cui comode panchine, pensate per favorire la fruizione dello spazio da parte dei cittadini.

L’intervento è stato finanziato con un contributo di 206.800 euro dalla Regione Piemonte, ottenuto grazie al bando “Ambiti Urbani” nel luglio 2024, e con 35.200 euro di fondi propri del Comune di Biella.

"La città di Biella può ora vantare una nuova area completamente riqualificata. L'Amministrazione Comunale continuerà a lavorare per la valorizzazione degli spazi urbani, perseguendo l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini," conclude l’Assessore Franceschini.