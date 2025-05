Piatto, in consiglio comunale approvato il disavanzo.

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 30 aprile, il comune di Piatto ha approvato il conto consuntivo per l’esercizio 2024, che ha evidenziato un disavanzo di gestione pari a € 217.580,25.

Preso atto della situazione emersa, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto doveroso e responsabile procedere immediatamente al ripiano del disavanzo, al fine di garantire stabilità e trasparenza nella gestione finanziaria dell’Ente e prevenire eventuali criticità future.

Pur non trattandosi di una situazione allarmante, ma simile a quella che diversi altri Comuni si sono trovati ad affrontare, si è voluto intervenire con senso di responsabilità e nella massima chiarezza, adottando ogni misura utile per assicurare la corretta tenuta dei conti pubblici e la tutela dell’Ente.

A seguito di un’attenta ricognizione di tutte le partite creditorie e debitorie, condotta con il supporto del personale comunale e del Segretario, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale un atto che consente di sanare definitivamente la situazione emersa, evitando il rischio che la stessa possa aggravarsi o protrarsi nel tempo, come purtroppo già verificatosi in altri paesi.

L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno a garantire una gestione trasparente, corretta e responsabile delle risorse pubbliche e si riserva di approfondire ogni ulteriore aspetto utile a definire eventuali responsabilità e ad assumere, se necessario, i conseguenti provvedimenti a tutela dell’Ente e della collettività.