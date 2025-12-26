Sala, Arianna Sasso subentra in Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Sala Biellese ha accolto la nomina della Arianna Sasso come nuovo Consigliere Comunale, in seguito alle dimissioni di Valter Bernardo Scavarda, presentate il 1° dicembre 2025.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la surroga di un consigliere dimissionario segue l’ordine dei candidati risultanti dalle elezioni. In questo caso, il diritto alla nomina spettava inizialmente a Giuseppe Sociali, che però ha rinunciato alla carica con lettera del 2 dicembre 2025. Conseguentemente, la nomina è passata a Sasso Arianna, seconda nella lista per numero di voti individuali.

Arianna Sasso ha accettato la carica e ha espresso la volontà di rinunciare all’indennità di presenza, destinando tali risorse alle borse di studio degli studenti di Sala Biellese.

Il Consiglio Comunale ha dichiarato all’unanimità l’eleggibilità e la compatibilità della nuova consigliera, e la deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile. Arianna Sasso ha quindi preso posto tra gli scranni del Consiglio Comunale, iniziando ufficialmente il suo mandato.