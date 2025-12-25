Regione, gli auguri del presidente Cirio: "Un 2026 carico di serenità ed equilibrio per il Piemonte"

"Buon Natale e soprattutto auguri per un buon 2026". Nel giorno della festa più attesa, arriva a tutti i piemontesi l'augurio del governatore Alberto Cirio, che ripercorre brevemente l'anno che stiamo per lasciarci alle spalle.

"Speriamo che il nuovo anno ci regali maggiore equilibrio rispetto a quello che abbiamo vissuto. Speriamo che tutti trovino maggiore equilibrio: nelle decisioni, nelle prese di posizione, nelle scelte, equilibrio in chi manifesta, in chi scrive e anche in chi governa", ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte. "Penso che possa essere un auspicio condiviso: in questi anni abbiamo pagato la mancanza di decisioni equilibrate e di buon senso, la mancanza di voglia di fare un passo di lato o magari anche indietro, se serve, ma una scelta necessaria per fare un condivisione in più e non essere soli".

L'invito al maggiore equilibrio è quindi il messaggio che il governatore vuole lasciare a tutti. "Poi ovviamente l'augurio è quello di felicità, salute, lavoro, tutte quelle cose cui tendiamo nella vita. Il Piemonte ha le sue luci e le sue ombre: ha dati molto positivi per la crescita economica e il lavoro, ma ha ancora difficoltà nel settore della salute, nonostante i grandi impegni messi in campo. Serve grande fiducia, ma soprattutto equilibrio. Per tutti", ha concluso il presidente Cirio.