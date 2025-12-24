Zappalà risponde alla senatrice M5S Pirro e la invita a cena a Biella: "Altro che landa desolata, è un territorio che resiste e innova"

Gentile Senatrice Pirro,

le parole hanno un peso, soprattutto quando vengono pronunciate in un’aula istituzionale. Definire Biella una “landa desolata” non rende giustizia a un territorio che, pur con difficoltà comuni a molte aree del Paese, ha dimostrato negli anni una straordinaria capacità di resilienza, innovazione e visione.

Biella è tutt’altro che desolata. È uno dei distretti manifatturieri più importanti d’Italia, un’economia che ha saputo affrontare meglio di molti altri territori tessili l’ingresso dei Paesi asiatici nel commercio internazionale, puntando su qualità, specializzazione, sostenibilità e know-how. Le nostre imprese esportano nel mondo e rappresentano ancora oggi un’eccellenza riconosciuta del Made in Italy.

Non sono desolate nemmeno le nostre montagne. Qui continuano a vivere e lavorare aziende manifatturiere radicate nel territorio, accanto a un turismo in forte sviluppo, capace di attrarre visitatori tutto l’anno grazie alla natura, allo sport, alla cultura e all’enogastronomia. Un turismo autentico, che cresce senza snaturare i luoghi.

Per questo la invito sinceramente a venire a Biella. A conoscerla, a percorrerla, a dialogare con chi ogni giorno lavora, investe e crede in questa terra. Avrò anche il piacere di offrirle una cena a Oropa, forse l’area montana meno desolata del mondo: un luogo vivo, frequentato dodici mesi l’anno, non solo in estate e in inverno.

Sono certo che, dopo averci visitato, Biella le apparirà per ciò che è davvero: una comunità viva, operosa e orgogliosa, che guarda avanti con concretezza.

Per quanto concerne il consigliere Karim El Motarajji, mi unisco sinceramente al rammarico per le ingiurie personali che ha ricevuto, inaccettabili e dannose per il confronto democratico. Al tempo stesso, è doveroso osservare che il titolo del suo comunicato rivolto all’amministrazione comunale — “Biella ha bisogno di meno annunci e più azioni” — è a sua volta fortemente provocatorio. Il dibattito politico è legittimo e necessario, ma richiede misura e responsabilità.