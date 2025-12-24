Primo consiglio di quartiere al Villaggio Lamarmora

Biella, avanti tutta con i consigli di quartiere. Martedì 30 dicembre alle ore 18 presso la sala di via Corridoni 5 è convocato il primo consiglio di quartiere del Villaggio Lamarmora.

Lo scorso 1 dicembre Biella è andata al voto per eleggere i consigli di quartiere. E nelle prossime settimane gli eletti dovranno riunirsi per dare un nome al proprio presidente. Per farlo avranno tempo fino alla fine di gennaio.

In tale seduta si provvederà ad eleggere il Presidente del Consiglio, con le modalità previste dall’art. 37 del Regolamento della Partecipazione approvato con delibera 56 del 2018 e successive modifiche. Parteciperanno i componenti eletti.