Zappalà (FdI): "Nuovo Piano dà visione e futuro alla sanità regionale"

«L’approvazione del nuovo Piano socio-sanitario in Consiglio rappresenta un passaggio fondamentale per il Piemonte, che rinnova uno strumento moderno, completo e capace di dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini». Lo dichiara Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e Vicepresidente della Commissione Sanità.

Tra i contributi di Zappalà, la presentazione di un emendamento sulla neurostimolazione, approvato prima in Commissione e poi in aula col licenziamento dell'intero testo, che ne riconosce il valore come opzione terapeutica nei disturbi psichiatrici gravi o resistenti ai trattamenti convenzionali. Approvato anche l’ordine del giorno sulle infezioni del sito chirurgico, che impegna la Giunta a rafforzare e rendere omogenei, in tutto il Piemonte, i protocolli di prevenzione basati su evidenze scientifiche e linee guida internazionali. «La sicurezza dei pazienti è un pilastro della qualità delle cure: uniformare i protocolli e monitorarne l’efficacia significa ridurre i rischi e sostenere il lavoro degli operatori sanitari» spiega.

«Desidero ringraziare gli assessori Riboldi e Marrone per il lavoro competente e costante svolto in questi mesi, insieme ai tecnici, che ha permesso di arrivare a un testo equilibrato. Ora – conclude Zappalà – la sfida è l’attuazione del Piano. Come Fratelli d’Italia continueremo a seguire con attenzione questo percorso affinché gli indirizzi approvati si traducano in servizi più efficienti, innovativi e realmente vicini ai cittadini».