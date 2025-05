Biella protagonista su Rai 1 con “Linea Verde Discovery – Fatto in Italia”.

Biella, con le sue eccellenze e le sue storie di impresa, sarà protagonista della seconda puntata di Linea Verde Discovery – Fatto in Italia, il branded content, in onda ogni sabato alle 12.

Un viaggio nell’imprenditoria Made in Italy che attraversa Toscana, Piemonte, Puglia e Abruzzo, raccontando storie di aziende che hanno saputo crescere anche grazie al digitale. La puntata dedicata al Piemonte farà tappa anche nel Biellese, affiancandosi ad Alba, in un racconto che intreccia tradizione e innovazione, grazie alle opportunità offerte dalla vetrina Made in Italy, sui mercati internazionali.

Un’occasione importante di visibilità per il territorio, che ancora una volta mostra la capacità delle sue imprese di fare rete e innovare, senza perdere il legame con le proprie radici.

Le puntate sono in programma ogni sabato alle 12 su Rai 1, dal 10 al 31 maggio.