Maltempo torna nel Biellese con piante sulle strade, numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Il maltempo colpisce di nuovo il Biellese. Da ieri sera, 4 maggio, a questa mattina sono stati numerosi gli interventi de Vigili del Fuoco per la presenza di piante in mezzo alle strade. Simili disagi si sono registrati nei comuni di Cossato, Masserano, Candelo, Bioglio e Lessona. Fortunatamente non si segnalano danni a mezzi.