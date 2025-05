Auto contro ciclisti a Biella: tre feriti, coinvolto anche un bambino

Incidente stradale nella serata di ieri, intorno alle ore 21:00, all’incrocio tra via Rosselli e via Corridoni. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo del '74 residente a Biella, alla guida di un’auto, stava percorrendo via Rosselli quando, svoltando a sinistra in via Corridoni, non si è accorto dell’arrivo di due biciclette provenienti dal senso opposto.

Sulle bici viaggiavano un uomo dell'86 e una donna dell'84, entrambi di Ponderano, con a bordo anche un bambino di circa tre anni. Nell’impatto i ciclisti hanno riportato alcune escoriazioni e sono stati trasportati per accertamenti al pronto soccorso dal personale del 118.

Fortunatamente, le condizioni dei feriti non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Biella.