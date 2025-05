Campiglia, la comunità a Santa Maria di Pediclosso per celebrare il nuovo restauro dell'affresco (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Storico momento per la piccola comunità di Santa Maria di Pediclosso. Oggi, in occasione della tradizionale festa, di scena ogni 1° maggio, ha avuto luogo la presentazione dell'opera di restauro, eseguito da Maria Luisa Lucini e condotta sull'affresco della Madonna e delle figure dei Santi che affiorano accanto.

Un centinaio di persone ha raggiunto la piccola borgata di Campiglia Cervo e preso parte al lieto momento per ascoltare le parole delle restauratici nella chiesa più antica dell'intera Valle Cervo. Presente, oltre al coro parrocchiale e ad una rappresentanza di donne in Gipoun, anche il sindaco Maurizio Piatti che, nel suo intervento, ha ringraziato chi da anni si occupa del decoro della frazione, oltre a presentare i membri del Comitato di Santa Maria che cura l'oratorio e il suo mantenimento.

La parola è passata poi alla dottoressa Claudia Ghiraldello che da anni studia l'artista dell'opera, Gaspare da Ponderano, e ne ha ricostruito il corpo pittorico in una monografia dedicata. La studiosa in apertura ha espresso il suo plauso definendo meritoria l’attività di restauro che è stata intrapresa nella chiesetta di Pediclosso e ha affermato che il pittore artefice dei dipinti, che si stanno scoprendo, originario di Ponderano come amava firmarsi nei suoi lavori, ha operato a largo raggio nel Biellese e non solo. Gaspare, infatti, è vissuto tra il XV e il XVI secolo e di lui sono rimasti tre cicli firmati: a Cerrione nella chiesa parrocchiale, a Benna nell’Oratorio di Santa Maria delle Grazie e a Sala nel Santuario della Madonnina.

Partendo proprio da questi lavori, la studiosa Ghiraldello ha potuto attribuire all’artista le opere che man mano sono state rinvenute, spesso sotto intonaco, nel corso del tempo e inserirle in un percorso artistico a respiro nazionale. Opere numerose che hanno fatto capire come questo pittore sia stato molto attivo. Infine, la stessa ha auspicato il proseguimento del restauro che contribuirà a far rinvenire sicuramente altre significative prove dell’operato di questo pittore caratterizzato da un’attenzione al dettaglio assai notevole; inoltre, ha evidenziato la bellezza della Madonna di Pediclosso che, secondo lo stile di Gaspare, esprime grande dolcezza e vivo affetto per il suo Bambinello.

La giornata si è conclusa con picnic in compagnia, tra canti e momenti di allegria. Sono anche stati raccolti oltre 1400 euro tra incanto dei prodotti condivisi e colletta avvenuta nel corso della Santa Messa, officiata dal parroco, don Paolo Santacaterina.