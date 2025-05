"Conflitti genitori e figli", se ne parla in un convegno

Sabato 24 maggio 2025 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 presso l'Auditorium di Città Studi di Biella l'Associazione insieme è... di più e la Consulta Provinciale degli Studenti organizza una conferenza aperta a tutte le famiglie degli studenti della provincia di Biella sul tema genitori e figli.

Parteciperanno come relatori:

Dott. Enrico Martinelli - Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese

- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese Dott.ssa Simona Ramella Paia - Sessuologa, psicologa-psicoterapeuta, docente di sessuologia e consulente tecnico in Tribunale

- Sessuologa, psicologa-psicoterapeuta, docente di sessuologia e consulente tecnico in Tribunale Dott.ssa Vincenzina Fragasso - Psicologa e psicoterapeuta, Giudice onorario del Tribunale dei Minori di Torino

- Psicologa e psicoterapeuta, Giudice onorario del Tribunale dei Minori di Torino Dott.ssa Nicoletta Solivo - Avvocato penalista, prcedimenti penali a carico di minori, Avvocato di diritto di famiglia

Moderatore sarà Panzanelli Jacopo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti

L'ingresso è gratuito. Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione entro il 17 maggio 2025 inviando una mail a: associazioneinsiemeedipiu@gmail.com indicando nome, cognome e scuola di provenienza.

"Durante I' adolescenza il conflitto genitori/figli/e rappresenta una tappa fondamentale e sana per lo sviluppo della personalità, è attraverso i

conflitto, la sfida con le figure di riferimento, che l'adolescenza getta le basi per acquisire una maggiore indipendenza", dichiara la presidente dell' associazione Elica Incoronato Gobbi. "Da un lato il compito del/la figlio/a e mettere in discussione parametri di vita, e valori le regole precedentemente acquisiti in modo passivo dalla famiglia per strutturare una propria identità, e dall'altro, il compito del genitori è trattenere, o meglio limitare questa spinta ,nell'interesse della sua sicurezza e della responsabilità. Esistono strategie per affrontare il modo adeguato le sfide lanciate giornalmente dai/lle figli/e che possono aiutare, genitori e superare i conflitti o almeno comprenderne la causa? Si chiede di far tesoro di questa importante opportunità per condividere la responsabilità educativa che riguarda tutti noi da vicino".