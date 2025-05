Biella, voragine sull'asfalto: chiude la Strada della Nera (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

È stata chiusa al traffico la Strada della Nera per la presenza di una voragine che si è formata in mezzo alla strada, a pochi metri dal bivio per il Bottalino. L'allarme è scattato intorno alle 18 di oggi, 1° maggio.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale, assieme al personale della Questura e ai tecnici del Comune. L'area è transennata e il traffico deviato verso altre direzioni. Sono in corso le verifiche del caso per stabilire la gravità, o meno, della situazione. Presenti anche gli assessori Giacomo Moscarola e Cristiano Franceschini.