Grandi risultati per i giovani atleti della Kwan FOTO

Si è appena concluso un intenso weekend di gare alla Junior Cup di Savona il 26 e 27 aprile, con la partecipazione di ben 759 atleti provenienti da tutta Italia. La Kwan si è distinta nella classifica generale delle due giornate, piazzandosi al 19° posto su 64 squadre partecipanti e conquistando un totale di 13 medaglie: 3 ori, 6 argenti e 4 bronzi, grazie all'impegno dei suoi 16 atleti partecipanti.

Sabato 26 aprile prima giornata di gara: tra i più piccoli, nella categoria beginners (6-7 anni), Orsina Livia (cintura bianca, gruppo A ovvero 1°anno di tesseramento) ha ottenuto la medaglia d'oro, dimostrando una netta superiorità, vincendo entrambi i suoi incontri per 2 a 0. Per i children (8-9 anni, categoriaA), Jahi Jannat, pur competendo in una categoria di peso superiore, ha conquistato un meritato argento, superando il primo avversario e perdendo la finale con un combattuto 2-1. Per la categoria kids (10-11 anni, gruppo B ovvero 2° anno di tesseramento), Pizzo Adele vince il primo incontro, ma deve accontentarsi dell'argento dopo la sconfitta in finale. Successi anche nel gruppo C (3° anno di tesseramento), con il bronzo di Bortolozzo Diego e l'argento di Costenaro Sheryl Wangui, entrambi fermati al secondo incontro. Medaglia d'argento anche per Nieddu Sara, che ha ceduto in finale dopo due ottimi incontri.

Nel gruppo D (4° anno di tesseramento) Api Geremia ha conquistato il bronzo, mentre Ben Massaoud Rayen ha ottenuto un argento dopo un intenso primo match e un calo di concentrazione in finale. Nella seconda giornata di competizione si sono confrontate sul tatami le categorie Cadetti, Senior e Master. Tra i cadetti, oro per Spinelli Angela dopo due incontri sofferti, ma vinti meritatamente. Medaglia di bronzo per Cian Federico e Hyane Abrar. Non conquistano nessuna medaglia El Basri Khadija e Bagatello Alessandro. Per la categoria Senior Fittabile Filippo ha disputato un incontro combattuto, perdendo contro il vincitore della medaglia d'oro. Per la categoria Master, Cian Fabio conquista un'ottima medaglia d'argento, perdendo per un soffio la medaglia d'oro in una finale terminata in parità, ma con punteggio maggiore assegnato dal sistema all’avversario.

Medaglia d'oro per Bagatello Roberto che vince entrambi gli incontri 2-0. I tecnici Dino Umilio e Alessia Pozzato, che hanno accompagnato i ragazzi nella giornata di sabato e Fittabile Roberto e Maffioletti Claudio, che invece hanno affiancato gli atleti nella giornata di domenica si dichiarano estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti dai fighter della Kwan: “Siamo orgogliosi del numero delle finali raggiunte e la costante crescita dei nostri atleti. L'obiettivo per le prossime competizioni è chiaro: puntare al gradino più alto del podio. Come sempre un ringraziamento speciale va ai genitori che, con il loro supporto e presenza, hanno contribuito al successo di questa ennesima avventura sportiva”.