Biella Motor Team, è l'ora del Rally Valle d'Aosta

La scuderia Biella Motor Team continua ad essere protagonista nei rally italiani e non solo e si prepara ad affrontare una delle gare più importanti del Nord Ovest, il Rally della Valle d’Aosta valido per la Coppa Rally di Zona 1 che si correrà tra sabato 3 e domenica 4 maggio.

Nello scorso weekend al Rally Città di Modena, prova della Coppa Rally di Zona 6, era presente il navigatore Paolo Ferraris. Assieme al pilota Damiano Arena ha portato a casa il terzo posto di classe Super 1600, piazzandosi al quarantetreesimo assoluto con la loro Renault Clio Super 1600. Sempre a Modena, ma nella gara storica, era al via la navigatrice Denise Bolletta assieme a Giuseppe Collura su una Lancia Delta Integrale 16V: ha ottenuto un bel nono posto assoluto, vincendo la propria classe d’appartenenza.

Infine, il navigatore Andrea Pecchenino era, al fianco del pilota friulano Angelo Martinis, al via del Rally Porec in Croazia con una Opel Corsa GSi. Purtroppo nella penultima prova speciale sono stati costretti al ritiro per la rottura del cambio quando occupavano la settima piazza nella classifica della Mitropa Club e la quarta di classe. In Valle d’Aosta con il numero 40 su una Renault Clio di classe R3 partono David Pascal e Ivan Spatari mentre il numero 47 è stato assegnato a Corrado Noussan e Giada De Marzi, in gara anche loro con una Clio di classe R3. In classe N2 cercheranno di riscattare la sfortuna patita al Rally Regione Piemonte Alessandro Colombo e Matteo Grosso. Il numero di gara della loro Peugeot 106 Rallye è il 163. Nella stessa classe, con il numero 173, saranno al via anche Stefano e Gabriele Mazzola con un'altra 106 Rallye.

La partenza sarà sabato 3 maggio alle 16:31 dalla Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint-Vincent. Nella prima giornata si correrà per due volte la prova speciale Nus-Verrayes. Alla domenica due passaggi sulle prove Saint-Marcel-Fénis e Saint-Vincent-Emarèse. Il parco assistenza e il riordino saranno allestiti ad Aosta nel piazzale della Cabinovia per Pila. Al via del Rallye Elba, gara che apre l’edizione 2025 della International Rally Cup, ci sarà invece la navigatrice Roberta Steffani in coppia con il pilota Filippo Roggia su una Volkswagen Polo GTI di classe RSTB 1.4 Plus.