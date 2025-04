La New Generation Taekwondo all’Interregionale Ligure di Savona FOTO

La New Generation Taekwondo ha partecipato all’Interregionale Ligure di Savona, storica competizione primaverile di combattimento che si è tenuta nel week end del 26 e 27 aprile a Quiliano, e che ha visto in questa edizione la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia. Con 60 Società in gara, la New Generation si è qualificata all’8° posto nella graduatoria assoluta con 17 atleti, al 5° posto nella sola giornata del sabato. Il piazzamento è molto positivo anche a livello regionale: terza società piemontese in classifica, dietro solo alle principali squadre della regione. “E’ un risultato per noi molto importante” commentano i tecnici Stefano e Giorgio Moi, alla guida del gruppo in gara “ci siamo confrontati con Società dimensionalmente più grandi rispetto a noi e tutte di forte esperienza e specializzazione. Al di là del piazzamento, il risultato ci dà grande soddisfazione soprattutto per quello che rappresenta per noi e i nostri ragazzi: crescita e conferma che il lavoro “paga”, che i sacrifici e l’impegno con il tempo portano dei frutti, a livello individuale e di gruppo.”

La Società ha partecipato con atleti di tutte le categorie (bambini, ragazzi, senior e master) e il medagliere complessivo conta di 6 Oro (di cui uno vinto in amichevole), 3 Argento e 6 Bronzo. Gli atleti in gara, tutti provenienti dalle province di Biella e Vercelli, e i risultati:

Nella categoria Beginners : la piccola Stella Cerri di Lozzolo (categoria cinture gialle/verdi), 6 anni, alla sua primissima esperienza di gara, Bronzo.

Hkadija Tella di Candelo (categoria cinture bianche/gialle), anche lei alla sua primissima esperienza di gara, pur con 1 round in vantaggio rispetto alla sua avversaria, purtroppo non ha portato a termine l’incontro per decisione arbitrale e ha guadagnato un Bronzo.

Nella categoria Kids:

Oro per Dina Ferraris Potino di Sostegno (categoria cinture verdi/blu), atleta che sta dimostrando crescita e dedizione nonostante la giovane età, ha battuto la sua avversaria in scontro diretto, vincendo per 2 round a 0 con gap point; Benché in amichevole (e non conteggiato nel medagliere), Oro anche per Rebecca Cisaria di Biella, categoria cinture blu, al suo secondo esordio della stagione; Edoardo Morino di Roasio (categoria cinture blu/rosse), anche lui giovane atleta che sta dimostrando crescita continua, è uscito al primo incontro contro un avversario di grande esperienza, vincitore della categoria; Argento per Guendalina Gabriele di Pralungo (categoria cinture blu/rosse), con un incontro in scontro diretto perso contro un’atleta di grande esperienza.

Nella categoria Cadets : Oro per Abrar Iborida di Biella (categoria cinture gialle/verdi), anche lei al suo secondo esordio della stagione, ha vinto la finale in scontro diretto.

Oro per Gabriel Spano di Curino (categoria cinture blu/rosse), al suo secondo esordio in questa nuova categoria, ha guadagnato il primo posto con due incontri vinti, dimostrando grande determinazione; Oro per Francesca Barrelli di Biella (categoria cinture gialle/verdi), al suo secondo esordio della stagione, Oro anche nella precedente gara a Jesolo; anche lei primo posto con due incontri vinti, con la finale passata per 2 round a 0 con gap point; Oro per Cecile Keysiane Choupa di Biella (categoria cinture gialle/verdi), ha vinto la finale in scontro diretto, con 2 round a 0; Bronzo per Elena Bozzo di Valdilana (categoria cinture rosse/nere), atleta di esperienza che si è fermata in semifinale con un round vinto, pur mantenendo sempre un buon vantaggio, ha perso gli altri round per pochissima differenza di punti; Bronzo anche per Andrea Pignolo di Roasio (categoria verdi/blu), uscito in semifinale, anche lui per poca differenza di punti.

Nella categoria Senior, tutti nelle categoria cinture nere, la più esperta:

Bronzo per Liam Bertoloni di Albano Vercellese (categoria -80kg) e Samuele Giardina di Cossato (categoria -68kg), terzo posto assoluto nelle rispettive categorie, entrambi hanno vinto due incontri dimostrando grande tecnica, fermandosi solo in semifinale; Gabriele Motto di Roasio (anche lui nella pool -80kg), ha incontrato per primo l’avversario più forte della categoria, non arrivando purtroppo a podio.

