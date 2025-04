Successo per l'Est Urban Trail, più di 70 persone a Chiavazza nonostante la pioggia FOTO

Successo per l'Est Urban Trail, più di 70 persone nonostante la pioggia FOTO

Neanche la pioggia ha arrestato la forza esplosiva di Est Urban Trail, la corsa-camminata non competitiva che si è svolta domenica a Chiavazza, organizzata dal FAI Giovani di Biella in collaborazione con Atletica Candelo, in occasione dei 50 anni dalla nascita del FAI.

Un evento che ha registrato, nonostante il maltempo, la partecipazione di una settantina di persone, munite di impermeabile, cappellino e ombrello, ma soprattutto della voglia di fare attività e unirsi per valorizzare Est Urbano, l'area biellese che si sviluppa dal ponte della Maddalena a quello della tangenziale. I partecipanti hanno attraversato in via esclusiva alcuni luoghi simbolo della zona, tra cui Cittadellarte, il lanificio Sella, sede della Fondazione Sella, l'azienda agricola La Torre e il gazometro di Chiavazza, in funzione fino agli anni '70 del secolo scorso e aperto in maniera straordinaria per l'occasione.

«Siamo contenti e soddisfatti della partecipazione che c'è stata - commenta il capogruppo Fai Giovani di Biella Lorenzo Gozzi -; il fatto che così tante persone abbiamo preso parte attivamente alla manifestazione, nonostante le condizioni climatiche sfavorevoli, ci fa capire quanto i biellesi vogliano vivere e interagire con il territorio. Questa era la prima edizione, il punto di partenza - restando in tema di corsa - di un percorso molto più ampio che vogliamo sviluppare nel tempo. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere e rendere fruibile a un pubblico più ampio possibile quell'area, ricca di elementi di pregio da un punto di vista storico e naturalistico».

In prima linea a Est Urban Trail c'erano alcuni membri di Tapa Run Biella, capitanati dal loro portavoce Mario De Nile, uno degli organizzatori della manifestazione. «Questo evento - conclude Davide Furfaro, capo delegazione del FAI di Biella - è la dimostrazione che, unendo le forze, si possono realizzare iniziative di valore nel Biellese. L'intero ricavato della corsa-camminata verrà destinato ad altri progetti di valorizzazione di Est Urbano per mezzo del FAI».

Ringraziamenti

Est Urban Trail è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione con diversi partner locali: Comune di Biella, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Lanificio Sella, sede della Fondazione Sella, il Gazometro di Chiavazza con Yukon Housing, Azienda Agricola La Torre, Teritori - Rete Agricola Biellese, Tapa Run Biella, ASD Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo e Atletica Candelo. Un particolare ringraziamento agli sponsor Lauretana e Menabrea, e alla Croce Rossa Italiana per la partnership consolidata.