Calcio, a Biella premiati i tecnici vincenti della stagione 2023/24: ospite l'ex Inter Benoît Cauet FOTO

Lunedì 28 aprile presso Palazzo Ferrero, a Biella Piazzo, AIAC Biella è stata protagonista con la serata “Il calcio come esperienze di vita” con ospite Benoît Cauet. L’intervista tenuta da Iuri Toniazzo ha accompagnato la prima parte della serata. Il momento di racconto personale dell’ex giocatore di Marsiglia, Paris Saint-Germain, Inter, Torino e Sion (per citare solo alcune delle squadre in cui ha militato) ha dato un taglio personale e formativo all’intero evento.

Attraverso spunti sulla propria carriera da calciatore, Benoît Cauet ha parlato dell’importanza, in qualità di allenatore, di saper gestire un gruppo di ragazzi: «Ho allenato nell’Accademia dell’Inter per tre anni ed ho imparato tanto, soprattutto dai ragazzi. Il confronto con loro è l'aspetto migliore, ci vogliono anche programmazione, preparazione e comunicazione: sono tutti aspetti fondamentali per fare bene in un ruolo che è tra i più difficili. Tutti sono allenatori intorno a noi, per questo bisogna essere bravi ad andare avanti con le proprie idee e difenderle; bisogna farlo con grande intelligenza». Nella seconda parte della serata, alcuni tecnici biellesi sono stati premiati per aver ottenuti eccellenti risultati nella stagione sportiva 2023/2024.

A ritirare i premi sono stati i seguenti allenatori: Marco Schiapparelli ha ottenuto la Panchina d’oro per la promozione in Prima Categoria ottenuta con le Torri Biellesi dopo aver vinto il girone C di Seconda Categoria. Le “Youth Bench” sono andate a: Natalino Basile per la vittoria del girone A del campionato Under 16 provinciale con la società Fulgor Ronco Valdengo; Jorge Gomar Fernandez grazie al trionfo nel girone A del campionato Under 15 provinciale con la società Fulgor Ronco Valdengo; Simone Diaferia in seguito al 1° posto nel girone A del campionato regionale Under 14 alla guida della Biellese; Ermanno Baudo, vincente con l’Under 14 nel girone A del campionato provinciale con la Chiavazzese ‘75. L’AIAC Biella tiene a ringraziare i presenti alla serata e gli sponsor per aver sostenuto l’iniziativa e il Comune di Biella.