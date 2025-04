Biella Rugby batte Cavalieri Prato con il punteggio di 48-28

Biella, Stadio del Rugby – domenica 27 aprile 2025

Campionato di Serie A Gruppo 1, XVIII Giornata

Biella Rugby v Cavalieri Prato Sesto 48-28 (27-21)

Marcatori: p.t. 4’ m. Morel tr Price (7-0), 7’ m. Guidoreni tr. Puglia (7-7), 10 c.p. Price (10-7), 14’ c.p. Price (13-7), 27’ m. Morel tr. Price (20-7), 29’ m. Casiraghi tr. Price (27-7), 32’ m. Renzoni tr. Puglia (27-14), 40’ m. Righini tr. Puglia (27- 21); s.t. 8’ m. Nistri tr. Puglia (27-28), 14’ m. Morel tr. Price (34-28), 20’ m. Price tr. Price (41-28), 30’ m. Ventresca tr. Price (48-28)

Biella Rugby: Gilligan; Morel, Foglio Bonda (61’ Ventresca), Grosso, Nastaro (49’ Travaglini); Price, Loro (65’ Besso); Vezzoli (cap.), Perez Caffe (65’ Protto), B. Ledesma; F. Righi (49’ M. Righi), De Biaggio; Lipera (57’ Vaglio), Casirgahi (70’ Scatigna), De Lise (57’ Vecchia).

All. Alberto Benettin

Cavalieri Prato Sesto: Puglia (cap.); Guidoreni, Pacini, Nistri (60’ Marzucchi), Castellana (51’ Fondi); Magni, Renzoni (60’ Bencini); Facchini, Righini; Dalla Porta (65’ Conigli); Ciampolini, Casciello (57’ Madregan); Sassi (72’ Giangioni), Di Leo (45’ Calizzano), Rudalli (45’ Sansone).

All. Alberto Chiesa

Arb.: Lorenzo Negro (Como)

AA1 Marco Chiappa (Bergamo), AA2 Andrea Pretoriani (Bergamo)

Cartellini: 21’ rosso a B. Ledesma (Biella Rugby); 32’ giallo a Morel (Biella Rugby); 58’ giallo a Guidoreni (Cavalieri Prato Sesto); 39’ giallo a Vaglio (Biella Rugby).

Calciatori: Price (Biella Rugby) 8/9; Puglia (Cavalieri Prato) 4/4

Note: giornata soleggiata, 20° circa, campo in buone condizioni. Spettatori circa 300.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5; Cavalieri Prato 1

Player of the Match: Amedeo Ventresca (Biella Rugby)

Biella chiude la stagione regolare battendo, di fronte al proprio pubblico, Cavalieri Prato con il punteggio di 48-28. Confermando il secondo posto in classifica, si prepara ad accedere al barrage che si giocherà a Padova il prossimo fine settimana contro Valsugana, squadra vincente del Girone 3.

Un incontro tutt’altro che facile quello giocato oggi contro un agguerrito Prato. Una meta trasformata per parte nei primi sette minuti, poi Price batte due punizioni che allungano il punteggio di sei punti in totale per Biella. Siamo al 14’, mancano sette minuti al rosso fischiato a Bautista Ledesma, l’evento che potrebbe compromettere l’intera prestazione dei gialloverdi che, da quel momento, saranno costretti a giocare con un uomo in meno sia sul campo che ad ogni mischia ordinata per i restanti sessanta minuti di gara.

Biella reagisce bene e trova la meta due volte: la prima al 27’ per mano di Morel, seconda personale della giornata, che conclude un’azione iniziata da touche avversaria poco sopra la metà campo, lancio lungo raccolto da De Lise, calcio a scavalcare e finale, la seconda segnata da Casiraghi al termine di una rolling maule da manuale al 29’. A questo punto la botta di arresto per i padroni di casa: Cavalieri segnano una meta trasformata, Biella perde un altro uomo per il giallo fischiato a Morel, poi i Cavalieri si portano sotto break segnando ancora per il parziale di 27-21.

Ripresa poco convincente con il sorpasso dei toscani al 48’. Biella ritrova la concentrazione, unisce le forze e riparte alla grande. Al 54’ Morel trova la meta del bonus, terza per il giovane biellese, e Biella torna a guidare. Quattro minuti più tardi un giallo all’ala bianconera riporta i numeri in campo in parità. Biella segna ancora al 60’ con Price che raccoglie una palla aperta malamente in uscita da una mischia difensiva di Prato: 41-28. Dieci minuti più tardi Ventresca intercetta un passaggio dei Cavalieri in carica e, da solo, realizza gli ultimi punti biellesi che, con la trasformazione di Price fermano il tabellone sul 48-28.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “E’ stata una partita molto, molto dura, resa se possibile ancora più dura dal cartellino rosso preso al ventunesimo. Siamo andati in difficoltà, ma siamo anche riusciti a riprenderci. Non abbiamo mollato, siamo rimasti lucidi e anche quando siamo stati sotto con il punteggio siamo stati bravi a riprendere in mano il confronto. Alla fine, la partita l’abbiamo portata a casa e non potrei essere più contento. I ragazzi sono stati uniti, sono stati squadra. È esattamente la partita che volevamo prima dei playoff: bella dura. Contenti di averla vinta. Domenica prossima giocheremo contro Valsugana, squadra che conosco molto bene. Sarà una partita secca che o vinciamo o è finita la stagione, sarà sicuramente impegnativa, ma preferisco rimandare il pensiero almeno fino a domani per godermi il momento con tutti i ragazzi”.